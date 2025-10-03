Petro condena ataque estadounidense contra bote frente a la costa de Venezuela como ‘asesinato’

Por Stefano Pozzebon y Michael Rios, CNN

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el más reciente ataque de Estados Unidos a un barco frente a la costa de la vecina Venezuela, describiéndolo como un “asesinato” de “jóvenes caribeños pobres”.

“Lanzar misiles cuando pueden ser interceptados, como lo hace Colombia, implica la ruptura del principio legal universal de proporcionalidad; por tanto, es un asesinato”, escribió en X.

Petro rechazó la afirmación de Estados Unidos de que las embarcaciones transportaban narcoterroristas. En cambio, afirmó que los narcotraficantes “viven en Estados Unidos, Europa y Dubai”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra un barco que operaba en el Caribe este viernes, matando a las cuatro personas a bordo.

Este marca al menos el cuarto ataque militar estadounidense conocido en el Caribe desde principios de septiembre, todos dirigidos a embarcaciones que el Gobierno de EE.UU. afirma están “afiliadas” a cárteles del narcotráfico que Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas en los últimos meses.

