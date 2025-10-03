Sentencian a Sean ‘Diddy’ Combs a poco más de cuatro años de prisión. ¿De qué lo acusaron?

Por CNN Español

Sean “Diddy” Combs ha sido sentenciado a 50 meses, o poco más de cuatro años, en prisión por su condena en dos cargos de transporte con fines de prostitución.

El juez federal de distrito Arun Subramanian anunció la decisión este viernes, diciendo que “se debe imponer una sentencia sustancial para enviar un mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas de que el abuso contra las mujeres se enfrenta con una verdadera rendición de cuentas”.

El juez señaló que esto es “tiempo duro” lejos de la familia de Combs, pero también señaló que Combs tendrá una vida después de la prisión.

Los abogados de Combs argumentaron que debería ser liberado casi de inmediato, pidiendo al juez que lo sentenciara a no más de 14 meses, incluyendo el tiempo ya cumplido. Los fiscales dijeron que debería haber enfrentado más de 11 años en prisión.

Sean “Diddy” Combs, un magnate de la música que una vez encabezó las listas de éxitos, fue declarado culpable de dos cargos de transportar personas para prostitución en julio, pero fue absuelto de cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haber resultado en una sentencia de cadena perpetua.

Toda su caída en desgracia empezó en 2023, cuando fue acusado de abuso y violencia en una impactante demanda civil presentada por su exnovia. Combs, de 55 años, fue acusado de cinco cargos: un cargo de conspiración de crimen organizado, dos cargos de tráfico sexual y dos de transportación para ejercer la prostitución. Él se declaró inocente de todos los cargos.

En julio, fue declarado culpable de los cargos de transportación para participar en prostitución, pero fue absuelto de los cargos más graves en un caso que incluía acusaciones escandalosas como coacción a mujeres para tener encuentros sexuales con otros hombres, a veces llamados “Freak Offs”.

Estuvo encarcelado en un centro de detención federal MDC en Brooklyn, Nueva York, desde su arresto en septiembre del año pasado.

La absolución de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual le permitió evitar una posible cadena perpetua.

Con información, Kara Scannell, Lauren del Valle, Eric Levenson y Sandra Gonzalez, de CNN.