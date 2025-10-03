UFC 320, con Ankalaev vs. Pereira: cartelera, previa, horarios, cuándo y cómo ver en vivo

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Este sábado 4 de octubre, Las Vegas se vestirá de gala para recibir uno de los eventos más esperados del año en artes marciales mixtas, con el UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena. La capital mundial del combate será testigo de una cartelera cargada de tensión y defensas de campeonato.

La pelea principal será una revancha directa por el campeonato semipesado. Magomed Ankalaev, actual monarca de la división, se enfrentará nuevamente a Alex Pereira, a quien venció en UFC 313 por decisión unánime para arrebatarle el cinturón. Pereira busca redimirse y recuperar la gloria, mientras que Ankalaev intentará consolidar su reinado en una categoría que vive momentos de gran competitividad.

La cartelera coestelar ofrece otra pelea de campeonato: Merab Dvalishvili, conocido por su estilo sofocante, defenderá el título de peso gallo frente al nacido en Colorado Cory Sandhagen, un peleador versátil y con gran alcance.

Otro duelo de poder a poder será el de Josh Emmett ante el marroquí Youssef Zalal, que no pierde desde 2021.

Finalmente, otro de los platillos principales es el del checo Procházka, que enfrentará a Khalil Rountree en un combate de semipesados, protagonizado por peleadores que fueron vencidos por Alex Pereira en tiempos recientes.

El UFC 320 promete ser el evento deportivo más espectacular de este fin de semana en el mundo. No solo la cartelera estelar mantiene a la gente con altas expectativas. Desde las preliminares hay algunas peleas que cuentan con los ingredientes necesarios para vislumbrar un gran espectáculo.

Tal es el caso del invicto surcoreano JooSang Yoo, que enfrentará al brasileño Daniel Santos en el peso pluma, o el del otro invicto en el octágono, el británico Farid Basharat, quien tendrá una dura prueba frente al experimentado estadounidense Chris Gutiérrez en el peso gallo.

Cartelera estelar

Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira – peso semipesado (título en juego)

Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen – peso gallo (título en juego)

Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. – peso semipesado

Josh Emmett vs. Youssef Zalal – peso pluma

Abus Magomedov vs. Joe Pyfer – peso mediano

Cartelera preliminar completa

Ateba Gautier vs. Treston Vines – peso mediano

Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz – peso mediano

Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat – peso gallo

Daniel Santos vs. JooSang Yoo – peso pluma

Cartelera preliminar inicial

Macy Chiasson vs. Yana Santos – peso gallo

Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz – peso gallo

Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov – peso welter

Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford – peso welter

Veronica Hardy vs. Brogan Walker – peso mosca

Estados Unidos: PPV ESPN+, 6 p.m. (Miami)

México: ESPN+ y Disney+, 4 p.m. (CDMX)

Colombia: ESPN, 5 p.m. (Bogotá)

Argentina: ESPN+ y Disney+, 7 p.m. (Buenos Aires)

España: Max, 12 a.m. (ya domingo en Madrid)

