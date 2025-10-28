El fiscal general de Texas demanda a los fabricantes de Tylenol y alega vínculos con el autismo

Por Jacqueline Howard, CNN

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra las compañías Johnson & Johnson y Kenvue, alegando que promocionaron Tylenol, la marca de Johnson & Johnson para el acetaminofén/paracetamol, de manera “engañosa” entre mujeres embarazadas y que el medicamento está relacionado con un mayor riesgo de autismo. Kenvue dijo en un comunicado que el medicamento es seguro y que la empresa “defenderá enérgicamente” su posición frente a las acusaciones.

La demanda, fechada el lunes y presentada ante el Tribunal de Distrito del condado de Panola, Texas, se produce aproximadamente un mes después de que el presidente Donald Trump afirmara públicamente que el uso de Tylenol durante el embarazo puede estar asociado con un mayor riesgo de autismo en el niño, pese a décadas de evidencia que demuestran que el medicamento es seguro.

“Las grandes farmacéuticas traicionaron a Estados Unidos al lucrarse con el dolor y promover píldoras sin importar los riesgos. Estas corporaciones mintieron durante décadas, poniendo en peligro a millones de personas para llenar sus bolsillos”, dijo Paxton, fiscal general republicano del estado y actual candidato al Senado de EE.UU., en un comunicado emitido el martes. “Al responsabilizar a las grandes farmacéuticas por envenenar a nuestro pueblo, ayudaremos a hacer que Estados Unidos vuelva a estar saludable”.

La demanda alega que Johnson & Johnson y Kenvue violaron la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Protección al Consumidor de Texas, ya que sabían que el paracetamol, el principio activo de Tylenol, “es peligroso para los niños por nacer y los niños pequeños”, y que “ocultaron ese peligro y promocionaron de manera engañosa Tylenol como el único analgésico seguro para mujeres embarazadas”, según el texto legal.

La demanda estatal solicita un juicio con jurado y, entre otras medidas, exige que las compañías “destruyan cualquier material publicitario o de marketinng en su poder que represente, directa o indirectamente, que Tylenol es seguro para mujeres embarazadas y niños”. También pide que las empresas paguen sanciones civiles al estado por un monto de US$ 10.000 por cada infracción.

“Nada es más importante para nosotros que la salud y la seguridad de las personas que usan nuestros productos. Nos preocupa profundamente la propagación de información errónea sobre la seguridad del paracetamol y el posible impacto que podría tener en la salud de las mujeres y los niños estadounidenses”, dijo Kenvue en un comunicado enviado por correo electrónico el martes.

“Defenderemos enérgicamente nuestra posición frente a estas acusaciones y responderemos conforme al proceso legal. Nos alineamos firmemente con la comunidad médica mundial, que reconoce la seguridad del paracetamol, y creemos que seguiremos teniendo éxito en los litigios, ya que estas afirmaciones carecen de fundamento jurídico y respaldo científico”, añadió la empresa. “También alentamos a las mujeres embarazadas a consultar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento de venta libre, incluido el paracetamol, tal como se indica en la etiqueta de nuestro producto Tylenol”.

En un comunicado, un portavoz de Johnson & Johnson dijo que la empresa “se desprendió de su negocio de salud para el consumidor hace años, y todos los derechos y responsabilidades asociados con la venta de sus productos de venta libre, incluido Tylenol (paracetamol), pertenecen a Kenvue”.

Expertos han señalado que existen múltiples causas del autismo y que la ciencia sobre una posible relación entre el autismo y Tylenol no está establecida.

“Las sugerencias de que el uso de paracetamol durante el embarazo causa autismo no solo son sumamente preocupantes para los médicos, sino también irresponsables si se considera el mensaje confuso y dañino que transmiten a las pacientes embarazadas, incluidas aquellas que podrían necesitar depender de este medicamento beneficioso durante la gestación”, dijo en septiembre el doctor Steven J. Fleischman, presidente del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, en un comunicado.

“El paracetamol es una de las pocas opciones disponibles para las pacientes embarazadas para tratar el dolor y la fiebre, que pueden ser perjudiciales si no se tratan. La fiebre materna, los dolores de cabeza como signo temprano de preeclampsia y el dolor se controlan con el uso terapéutico del paracetamol, lo que lo convierte en un medicamento esencial para quienes lo necesitan”, agregó. “Las afecciones que las personas tratan con paracetamol durante el embarazo son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar una morbilidad y mortalidad graves tanto para la madre como para el feto”.

