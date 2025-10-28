Israel ordena ataques “poderosos” en Gaza mientras acusa a Hamas de violar el alto el fuego y simular el hallazgo de un rehén

Por Eugenia Yosef y Mohammed Tawfeeq, CNN

El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó este martes al ejército israelí llevar a cabo ataques “inmediatos y contundentes” en Gaza después de que Israel acusara a Hamas de violar el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos y de orquestar el descubrimiento de un rehén fallecido.

“Al concluir las consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu instruyó a la cúpula militar para que llevara a cabo ataques inmediatos y contundentes en Gaza”, declaró la oficina del primer ministro en un breve comunicado. Estados Unidos fue notificado de la decisión de llevar a cabo ataques en Gaza, según declaró un funcionario estadounidense a CNN.

Un funcionario militar afirmó que Hamas había atacado a las tropas israelíes al este de la llamada línea amarilla, que separa la Gaza ocupada por Israel del resto del territorio.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Hamas pagaría un alto precio por el ataque contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y prometió que Israel respondería “con gran fuerza”.

El martes por la mañana, la oficina de Netanyahu declaró que Hamas estaba en una “clara violación” del acuerdo de alto el fuego de Gaza tras devolver a Israel restos que no pertenecían a ninguno de los 13 rehenes cuyo paradero aún se desconoce en el enclave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también publicaron el martes un video grabado con un dron que, según afirman, muestra a agentes de Hamas enterrando un paño blanco con un cuerpo en la ciudad de Gaza y luego simulando su descubrimiento frente a la Cruz Roja.

En el video de casi 15 minutos de duración, se ve a tres hombres arrastrando un sudario blanco hasta un terreno excavado cerca de un edificio y cubriéndolo con tierra. Una vez cubierto el sudario por completo, una excavadora recoge la tierra y la deposita en un montón cercano. Momentos después, llegan al lugar funcionarios de la Cruz Roja mientras se extrae el paño que contiene el cuerpo. Con la Cruz Roja cerca, el video muestra cómo se entierra y se descubre de nuevo el paño blanco, mientras alguien con un teléfono móvil parece grabar la escena. El ejército afirmó que el video mostraba que Hamas “intenta crear una falsa impresión sobre los esfuerzos para localizar los cuerpos” de los rehenes fallecidos restantes.

CNN se ha puesto en contacto con Hamas y la Cruz Roja para obtener comentarios.

Después de que Netanyahu anunciara que Israel lanzaría nuevos ataques en Gaza, el brazo armado de Hamas anunció que pospondría la entrega del cuerpo de un rehén recuperado en el sur de Gaza el martes debido a las “violaciones” de Israel.

El grupo militante también advirtió que cualquier escalada israelí “obstaculizaría las operaciones de búsqueda y excavación, así como la recuperación de los cuerpos” de los rehenes israelíes fallecidos.

Hamas tenía previsto transferir los restos de un rehén fallecido a Israel a través de la Cruz Roja este martes. El cuerpo fue desenterrado en Nuseirat, en el centro de Gaza, de los escombros de un edificio donde Israel había llevado a cabo una operación de rescate en junio de 2024. La operación rescató a tres rehenes israelíes.

Hamas afirmó entonces que otros rehenes habían muerto durante la operación israelí, algo que tanto Israel como Estados Unidos negaron. Sin embargo, CNN ha geolocalizado imágenes de la recuperación del cuerpo que muestran que se trata del mismo edificio donde tuvo lugar el rescate, lo que plantea nuevas dudas sobre si hubo rehenes israelíes muertos durante la misión. El Ministerio de Salud palestino afirmó que más de 270 palestinos murieron y cientos resultaron heridos como resultado de la operación de rescate.

Esta noticia está en desarollo y será actualizada.

