Estas fechas clave podrían intensificar la presión sobre los legisladores para poner fin al cierre del Gobierno en EE.UU.

El cierre del Gobierno federal está entrando ahora en su quinta semana y pronto podría establecer un récord histórico, sin muchas señales de que alguna de las partes ceda o sienta realmente mucha presión para hacerlo.

Pero eso podría empezar a cambiar en los próximos días, a medida que se hagan notar algunos de los efectos del cierre que se habían retrasado y se acerquen otras fechas y plazos clave. Cuando los estadounidenses comiencen a notar las consecuencias, es probable que aumente la presión sobre los legisladores.

Repasemos algunos eventos más importantes del calendario y lo que cada uno podría significar políticamente.

La fecha del primer cheque de pago perdido para los empleados federales varía dependiendo del trabajador. Este martes, son los controladores aéreos quienes pierden su primer pago completo.

Estos funcionarios, considerados trabajadores esenciales que deben seguir cumpliendo sus funciones durante el cierre, ya están bajo una gran presión tras una serie de errores y un mayor escrutinio durante el año. La falta de personal ya ha provocado demoras en vuelos, y existe temor de que la falta de pago agrave la situación. Las interrupciones en los viajes podrían obligar al Congreso a actuar.

Eso fue, más o menos, lo que puso el último clavo al cierre parcial de Gobierno más largo de la historia, el de 35 días a finales de 2018 y principios de 2019. Diez controladores aéreos decidieron quedarse en casa, lo que paralizó temporalmente los vuelos en algunos aeropuertos importantes y llevó al entonces presidente Donald Trump a aceptar una pausa de tres semanas en su exigencia del muro fronterizo. (Finalmente, Trump y los republicanos cedieron).

Podría ser la primera vez en la historia que miembros de todas las ramas militares no reciban su pago durante el cierre, según el Centro de Políticas Bipartidistas aunque eso podría postergarse hasta el 15 de noviembre.

El Gobierno de Trump reasignó US$ 8.000 millones para cubrir los pagos del 15 de octubre. La semana pasada, anunció una donación de US$ 130 millones de un “amigo” anónimo de Trump para ayudar en el pago a los miembros del servicio (aunque eso solo cubriría unos US$ 100 por persona y plantea dudas legales). Durante el fin de semana, el Gobierno sugirió que podría encontrar otras formas de mantener el pago a los militares hasta el 15 de noviembre.

Pagar a las fuerzas militares es un tema políticamente sensible, el tipo de asunto que podría llevar a miembros de ambos partidos a sentir la presión de buscar una solución.

Sin embargo, podría pesar más sobre los demócratas, por varias razones. Son ellos quienes están haciendo una exigencia de política adicional durante este cierre, y además podrían temer que Trump use el tema como parte de su esfuerzo por politizar a las fuerzas armadas. En las últimas semanas, el presidente de EE.UU. ha intentado repetidamente de enfrentar a los militares con los demócratas, culpándolos por poner en peligro sus pagos.

“Y quiero que sepan que, a pesar del cierre actual inducido por los demócratas, nuestros militares recibirán hasta el último centavo, dijo Trump a miembros de la Marina a principios de este mes.

En dos ocasiones ha culpado a los demócratas por impedir un aumento de sueldo militar, refiriéndose a ellos como “ese pequeño mosquito que tenemos en el hombro llamado los demócratas”.

Este podría ser el día más decisivo.

Coinciden dos impactos importantes: millones de estadounidenses verán aumentar significativamente las primas de sus seguros del mercado de Obamacare al comenzar la inscripción abierta, y 42 millones de personas de repente correrán el riesgo de perder ayuda alimentaria crítica a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. (El impacto de SNAP llega junto con posibles recortes en otros programas para estadounidenses de bajos ingresos como Head Start).

Sobre SNAP, algunos republicanos del Senado, como Josh Hawley de Missouri, impulsan una medida provisional. Pero el liderazgo republicano en el Senado teme que esto pueda perjudicar su influencia al continuar retrasando los efectos más duros del cierre. Los demócratas, mientras tanto, insisten en que continuarán con su estrategia. “Entendemos que esto no es fácil y que va a ser doloroso”, dijo el demócrata número tres de la Cámara de Representantes, el representante Pete Aguilar, de California, argumentando que Trump está eligiendo agravar la situación al no permitir que se financien los beneficios de SNAP.

El inicio de la inscripción abierta podría ir concebiblemente en dos direcciones.

Por un lado, las personas que ven que sus primas de seguro de salud de repente se duplican o aumentan aún más podrían aumentar la presión sobre los republicanos para negociar la extensión de los subsidios mejorados de Obamacare que exigen los demócratas.

Por otro lado, la llegada de la fecha límite podría llevar a los demócratas a razonar que lucharon la buena batalla y pueden seguir adelante, creyendo que enfatizaron cómo ahora los republicanos son responsables de esos aumentos de primas.

El martes se celebrarán varias elecciones, incluidas las de gobernador en Virginia y Nueva Jersey, la carrera para alcalde de la ciudad de Nueva York y una medida de boleta electoral sobre redistribución de distritos en California.

Virginia es donde se podría esperar ver impactos del cierre, ya que muchos empleados federales viven allí, pero el cierre no ha sido un tema central en esa campaña ni en ninguna otra.

Al mismo tiempo, si los resultados del martes cambian inesperadamente en una dirección u otra, podría llevar al bando que tenga un peor desempeño a preguntarse si realmente tienen tanta fuerza política como pensaban.

La representante demócrata Abigail Spanberger es la favorita en Virginia, un estado que, según la historia, suele inclinarse hacia el partido opuesto al del presidente en funciones.

Si Spanberger gana por amplitud, los demócratas podrían concluir que están bien posicionados y deberían mantenerse firmes en sus demandas. Si las elecciones en Virginia o Nueva Jersey resultan más reñidas de lo esperado, algunos podrían empezar a temer que están exagerando su postura.

Si nada más motiva a los legisladores a llegar a un acuerdo, ¿puede hacerlo la ignominia?

Ese día, el cierre del Gobierno superará al de 2018-2019 como el más largo de la historia.

¿Hasta qué punto es irresoluble la situación? Tanto que es posible que la Cámara tenga que aprobar otra medida provisional de financiamiento (o resolución continua) porque el cierre habrá durado más que la que originalmente aprobó la Cámara, pero que el Senado nunca aprobó.

Antes del cierre, la Cámara aprobó una resolución continua para financiar al Gobierno solo hasta el 21 de noviembre.

En la práctica, eso significaría que la Cámara tendría que volver a sesionar, algo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson ha evitado resueltamente.

En ese punto, Johnson probablemente tendría que tomar juramento a la representante demócrata electa Adelita Grijalva, de Arizona, quien ganó una elección especial hace más de un mes, pero aún no ha sido incorporada. Grijalva pronto se convertiría en la firma crucial número 218 para la petición de “descargo” sobre los archivos de Jeffrey Epstein, forzando ese tema.

Además, reabrir la Cámara a sesiones podría llevar a más presión para negociar sobre los subsidios de Obamacare por parte de republicanos como la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia y otros que han sugerido que el Partido Republicano enfrenta un peligro político por este tema.

La festividad está programada para el 27 de noviembre, pero los viajes comenzarán varios días antes. Para entonces, cualquier problema persistente en los aeropuertos, los desplazamientos o los servicios gubernamentales sería más visible.

Los días festivos también pueden ser un fuerte incentivo para que los legisladores cierren acuerdos, con el fin de pasar tiempo con sus familias sin el riesgo de ser llamados de vuelta a trabajar.

