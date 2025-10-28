Tribunal de apelaciones reconsiderará decisión que permitió a Trump desplegar elementos de la Guardia Nacional en Portland

Por Andy Rose y Danya Gainor, CNN

El tribunal de apelaciones que allanó el camino para que el presidente Donald Trump desplegara elementos de la Guardia Nacional en Portland mientras se desarrolla el caso legal del estado contra el Gobierno, anunció este martes que reconsiderará su decisión.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito acordó una “nueva audiencia en pleno”, donde se asignará un nuevo grupo de jueces para considerar el caso. La decisión original fue tomada por un panel de tres jueces, pero el panel en pleno tendrá 11 jueces.

La decisión original suspendió una orden de restricción temporal emitida a principios de este mes por la jueza de distrito de EE.UU. Karin Immergut que impedía al Gobierno de Trump federalizar y desplegar miembros de la Guardia Nacional de Oregon en Portland.

Mientras el tribunal federal de apelaciones se dispone a reconsiderar en pleno, el Gobierno de Trump hizo el lunes lo que los líderes locales que luchan contra un despliegue califican como una admisión relevante: parte de su testimonio que justificaba la necesidad de elementos era incorrecta.

“Lamentamos profundamente estos errores”, escribió el abogado del Departamento de Justicia Andrew M. Bernie en una carta al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito presentada en el registro judicial.

La admisión llega mientras el Gobierno de Trump enfrenta una serie de desafíos legales en sus esfuerzos por desplegar elementos de la guardia en Portland, Los Ángeles y Chicago, ciudades lideradas por demócratas donde ha intensificado la aplicación de la ley de inmigración y las tácticas de control de multitudes por parte de agentes federales.

En Oregon, “115 agentes del Servicio de Protección Federal (FPS, por sus siglas en inglés) han tenido que desplegarse en Portland” debido a protestas de meses de duración frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) allí, dijo un funcionario de esa agencia (que proporciona seguridad a las propiedades del Gobierno) a principios de este mes en una declaración jurada en apoyo de un despliegue de elementos.

“El despliegue continuo de agentes del FPS en respuesta a las protestas de inmigración extiende una fuerza ya reducida más allá de lo que es seguro y efectivo”, dijo el subdirector regional Robert Cantu en la declaración jurada.

Esos 115 agentes representaban “casi una cuarta parte de la capacidad total del FPS de la agencia”, dijeron originalmente los abogados del Gobierno de Trump.

Sin embargo, esta “declaración era incorrecta”, reconoció Bernie en la carta del lunes, señalando que solo aproximadamente la mitad de ese número eran agentes enviados para proporcionar seguridad.

La admisión pone en tela de juicio una parte clave de la justificación del presidente para desplegar la guardia: “El FPS, que es la fuerza de seguridad regular encargada de proteger el edificio (de ICE), está al límite del colapso”, argumentó el Gobierno de Trump en su presentación judicial original.

La mayoría conservadora del panel de apelaciones en el caso de Portland criticó a Immergut, una persona designada por Trump, por no tomar al pie de la letra las afirmaciones del Gobierno sobre las necesidades de seguridad de Portland, específicamente, los números citados por Cantu.

“Nuestro colega disidente y el tribunal de distrito no pueden desestimar sumariamente las declaraciones juradas e indiscutibles del director Cantu”, escribió la mayoría en una presentación del 20 de octubre.

Ahora, el Gobierno de Trump dice que muchos de los 115 agentes citados por Cantu fueron efectivamente contados dos veces, algunos desplegados más de una vez. El número real de agentes del FPS enviados a Portland fue de 86, y solo 65 eran “inspectores” cuyo trabajo principal es proporcionar seguridad, de acuerdo con la carta de Bernie.

En su disidencia, la jueza del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. Susan Graber dijo que no le impresionaba la declaración jurada de Cantu, considerándola vaga.

“No sabemos por qué el Gobierno optó por no presentar una declaración que describiera los detalles relevantes”, escribió la persona designada por Clinton. “Pero no puede presentar una afirmación ambigua y luego pedirnos que interpretemos esa afirmación a su favor”.

Aun así, a pesar de la presentación errónea, incluso el número menor de agentes muestra que “el aumento del personal de FPS en respuesta a la violencia y los disturbios es insostenible” y que Trump tiene justificación para enviar a la Guardia Nacional, dice Bernie en la carta del lunes.

“Aunque los demandados lamentan cualquier ambigüedad involuntaria sobre el número de agentes de FPS desplegados en un momento dado, no hay base para concluir que tal ambigüedad fuera la base de la decisión de la mayoría”, escribió el abogado.

La suspensión del tribunal de apelaciones de este mes no se basó únicamente en el número de agentes. “El estatuto… no limita los hechos y circunstancias que el presidente puede considerar” al decidir si los agentes ordinarios no pueden hacer cumplir la ley federal sin ayuda militar, escribieron los jueces.

El Departamento de Justicia solo descubrió el error después de que fuera planteado por los abogados de los demandantes Oregon y Portland, dice la carta del lunes de Bernie.

Los demandantes, en su propia carta al tribunal, señalaron que los números en las presentaciones del Gobierno de Trump se contradecían entre sí, mostrando en última instancia un máximo de 31 agentes de FPS en el campo en un momento dado.

“Este Tribunal debe actuar con rapidez para evitar que los demandados intenten beneficiarse de su propio error material para desplegar fuerzas militares en calles civiles pacíficas, contraviniendo el Estado de derecho y la historia y tradiciones de nuestra nación”, escribió el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield.

Por ahora, una orden de restricción separada de Immergut impide que los militares de la Guardia Nacional de cualquier estado sean desplegados en Portland. Tras una audiencia la semana pasada sobre la solicitud federal para poner fin a esa orden de restricción, el juez aún no ha tomado una decisión.

