Ataque con drones paramilitares mata 33 niños en guardería de Sudán, según grupo médico

Associated Press

La violencia del conflicto en Sudán alcanzó un nuevo y trágico punto este fin de semana, tras un ataque con drones perpetrado por fuerzas paramilitares sudanesas que impactó directamente una guardería en el centro-sur del país. El saldo de esta masacre es de al menos 50 personas fallecidas, incluyendo 33 niños, de acuerdo con el informe preliminar proporcionado por un grupo de médicos locales.

Los paramédicos que se encontraban en el lugar de los hechos, en la localidad de Kalogi, en el estado de Kordofán del Sur, fueron objeto de “un segundo ataque inesperado”, según informó la Red de Médicos de Sudán en un comunicado emitido el viernes por la noche.

Emergency Lawyers, un grupo de derechos humanos que vigila la violencia contra la población civil en Sudán, informó el sábado en un comunicado que se había producido un segundo ataque contra los paramédicos que atendían a los supervivientes en Kalogi y que también se había atacado “un tercer emplazamiento civil cercano a los dos anteriores”.

El grupo condenó el ataque y culpó al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) por los ataques, calificándolos de “una violación flagrante del derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles, especialmente los niños, y las infraestructuras civiles vitales”.

Se espera que el número de víctimas mortales sea mayor, pero los cortes en las comunicaciones en la zona han dificultado la notificación de las bajas.

El ataque del jueves es el más reciente episodio del conflicto entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el ejército sudanés, que llevan más de dos años en guerra. Actualmente, el conflicto se concentra en los estados de Kordofán, ricos en petróleo.

“Matar a niños en su escuela es una violación atroz de los derechos de los niños”, dijo el viernes Sheldon Yett, representante de Unicef en Sudán, en un comunicado.

“Los niños nunca deben pagar el precio de los conflictos”, afirmó Yett.

Dijo que Unicef insta a todas las partes a “detener estos ataques de inmediato y permitir el acceso seguro y sin obstáculos de la asistencia humanitaria para llegar a quienes la necesitan desesperadamente”.

Cientos de civiles han perdido la vida en los estados de Kordofán durante las últimas semanas, a medida que los intensos combates se han desplazado desde Darfur tras la toma de la ciudad sitiada de El Fasher por parte de las Fuerzas de Rápido Desarrollo (FRD).

Los ataques aéreos del ejército sudanés del domingo causaron la muerte de al menos 48 personas, en su mayoría civiles, en Kauda, Kordofán del Sur.

El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió que Kordofán podría enfrentarse a nuevas atrocidades como las cometidas en El Fasher.

Por otra parte, la RSF condenó en un comunicado el viernes un ataque con drones en la frontera entre Chad y Sudán, acusando al ejército sudanés de estar detrás del mismo, y publicó un video en el que se veía una columna de humo negro. Esto no pudo verificarse de forma independiente y no está claro hasta el momento si hubo víctimas en este ataque. El ejército sudanés no ha hecho ningún comentario al respecto.

La violenta toma de El Fasher por parte de las Fuerzas de Rectificación de Sudán (RSF) se caracterizó por ejecuciones de civiles, violaciones y agresiones sexuales, entre otras atrocidades. Miles de personas escaparon y se teme que otras miles hayan sido asesinadas o queden atrapadas en la ciudad.

Las Fuerzas de Resistencia Sudanesa (RSF) y el ejército sudanés llevan luchando por el poder en Sudán desde 2023. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 40.000 personas han perdido la vida en la guerra y 12 millones se han visto desplazadas. Sin embargo, las organizaciones humanitarias afirman que el número real de víctimas mortales podría ser mucho mayor.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.