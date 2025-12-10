Por qué las cárceles de América Latina crean algunas de las pandillas más letales del mundo

Por Alessandra Freitas, CNN

La administración Trump está intensificando los esfuerzos para acabar con las bandas que transportan drogas ilícitas a Estados Unidos, con ataques militares mortales en el mar y medidas para endurecer las fronteras como temas centrales.

Pero mientras Estados Unidos redobla sus intervenciones abiertas, los expertos advierten que los responsables políticos pueden estar pasando por alto un campo de batalla clave: las cárceles de toda la región.

Varias de las organizaciones criminales más poderosas de Latinoamérica no se forjaron en zonas fronterizas, calles ni escondites selváticos, sino en las cárceles de la región.

Superpobladas, con escasos recursos y a menudo prácticamente autogobernadas, estas instalaciones han servido durante mucho tiempo como incubadoras donde los grupos armados reclutan, se reorganizan y expanden su influencia.

En toda la región, al menos diez organizaciones se crearon o se fortalecieron tras las rejas.

Ese es el caso del Tren de Aragua, citado por la administración Trump como el objetivo de recientes ataques a presuntos barcos con drogas que intensificaron las tensiones con el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no hubo evidencia sólida de una conexión entre los barcos y el grupo criminal.

Fundado dentro de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, a principios de la década de 2010, el grupo buscó inicialmente imponer orden interno para asegurar mejores condiciones de vida, según un informe de Transparencia Venezuela.

“Había una frustración social subyacente: resentimiento por el trato que el Estado daba a los presos”, declaró a CNN Ronna Rísquez, periodista venezolana y autora de “El Tren de Aragua”. “Las condiciones inhumanas y la falta de apoyo estatal contribuyeron directamente al auge de los pranes”.

Los pranes —acrónimo de Preso Rematado Asesino Nato— eventualmente se convirtieron en los gobernantes de facto de muchas cárceles venezolanas.

“Tenían control total. La Guardia Nacional y los directores de prisiones obedecían sus órdenes”, afirmó Rísquez. Cobraban impuestos a los reclusos, controlaban el contrabando e incluso dirigían operaciones externas de extorsión y secuestro.

El Gobierno allanó la prisión de Tocorón en 2023 y afirma que el grupo criminal fue desmantelado, aunque sus líderes, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, y Johan Petric, siguen prófugos.

Esta misma dinámica se ha observado en toda la región. En Brasil, grupos del crimen organizado como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) surgieron en las cárceles a finales de los años setenta y noventa, cuando los reclusos se rebelaron contra el hacinamiento, los abusos y las precarias condiciones de vida.

Gregório Fernandes de Andrade, abogado penalista que pasó 16 años en el sistema por homicidios, declaró que las celdas estaban tan abarrotadas que los reclusos a menudo se amontonaban en hamacas improvisadas colgadas del techo por falta de espacio. “A menudo me encontraba en una celda de 4×4 metros con 40 reclusos”, comentó. “Teníamos que turnarnos para dormir”.

Según datos federales, las cárceles de Brasil operan con una ocupación del 140 %, con más de 700.000 reclusos en instalaciones construidas para menos de 500.000, una realidad común en los países latinoamericanos.

La demanda se convirtió en un negocio para los miembros de grupos organizados, que venden a los reclusos desde artículos de higiene hasta alimentos, seguridad física y ayuda legal.

Andrade, quien compartió celda con Roni Peixoto, uno de los líderes del Comando Vermelho, y reclusos vinculados al PCC, afirma que unirse rara vez se hace bajo coerción.

“No hay una pistola en la cabeza”, indicó. “La gente lucha por unirse por necesidad. Estas facciones te dan la bienvenida, más que el estado”.

CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno brasileño para obtener comentarios.

A mediados de la década de 2000, el PCC dominaba las cárceles de São Paulo. “Está presente en aproximadamente el 90 % de las unidades estatales, y los homicidios son prácticamente nulos.

El sistema ha sido ‘pacificado’ por el PCC durante casi 20 años”, afirmó Camila Caldeira Nunes Dias, socióloga y profesora de la Universidad Federal del ABC.

El PCC también dirige una de las redes de exportación de cocaína más poderosas de Sudamérica, abasteciendo los mercados europeos a través de los puertos brasileños, mientras que el CV domina los corredores de tráfico desde Perú a través de la Amazonía, según InSight Crime, un grupo que estudia el crimen organizado en las Américas.

Los expertos afirman que el trabajo realizado dentro de las cárceles fue crucial para el establecimiento de las pandillas en el mundo exterior.

Los líderes de pandillas ordenan la compra de drogas, la expansión territorial y los asesinatos desde la cárcel. “Llamamos a las cárceles las trastiendas del negocio”, declaró a CNN Elizabeth Dickinson, analista sénior de International Crisis Group. “Muchos líderes prefieren operar desde adentro porque allí están más seguros”.

Pero las disputas para lograr ese control de las celdas y de los reclusos que las albergan pueden ser mortales, especialmente en instalaciones donde coexisten múltiples facciones.

En toda Latinoamérica, las masacres carcelarias por el control territorial se han convertido en una realidad recurrente.

En la cárcel venezolana de Uribana, una disputa entre jefes de pandillas en 2013 provocó la muerte de al menos 61 personas. En Brasil, una pelea similar desencadenó la infame masacre de la cárcel de Carandiru en São Paulo en 1992, donde murieron 111 reclusos y contribuyó al auge del PCC.

En Ecuador, esa dinámica se ha vuelto aún más explosiva. Debido a su papel estratégico en las exportaciones mundiales de cocaína, zonas como Guayaquil permitieron que actores extranjeros —carteles mexicanos, disidentes colombianos— se integraran en las pandillas locales. Cuando sus líderes fueron encarcelados, la lucha por el control se trasladó directamente a las penitenciarías.

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador, afirma que las cárceles ecuatorianas a menudo están estructuradas en pabellones controlados por diferentes grupos, lo que incita al conflicto.

“Cada cuadra tenía su propia economía y liderazgo. Todo estaba privatizado y controlado por la pandilla”, explica. “Si tengo una disputa con un líder criminal, voy tras su cuadra, lo mato y me hago cargo de su estructura criminal”.

Esa realidad quedó crudamente expuesta tras el asesinato en 2020 de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, veterano líder de Los Choneros. Su muerte quebró el equilibrio que mantenía entre facciones rivales.

Los Lobos, Los Tiguerones y otros grupos se fragmentaron y comenzaron a luchar por el dominio, desencadenando masacres que mataron a más de 400 reclusos en varias provincias en menos de tres años, según InSight Crime.

Para los líderes de las pandillas, el derramamiento de sangre se justifica por las ganancias. Los mercados penitenciarios de Ecuador ahora valen más de US$ 200 millones anuales, más del doble del presupuesto operativo federal del SNAI, el organismo que supervisa el sistema penitenciario, que fue de aproximadamente US$ 99 millones en 2021.

Las cárceles se han convertido en puntos clave de la cadena global de cocaína, ofreciendo almacenamiento, logística y protección a los traficantes que transportan cargamentos a través de los puertos de Guayaquil.

CNN se ha puesto en contacto con el gobierno ecuatoriano para obtener comentarios.

En toda América Latina, las campañas de “mano dura” se han convertido en un punto focal político, con políticos que hacen campaña con promesas de sentencias más severas, arrestos masivos y roles militares ampliados.

En 2024, los votantes ecuatorianos aprobaron la participación militar en la policía y la ampliación de las penas tras una ola de asesinatos y masacres carcelarias.

El 18 de noviembre, los legisladores brasileños votaron a favor de aprobar una ley que tipifica a grupos como el PCC y el CV como organizaciones terroristas, con el objetivo de extender significativamente las penas de prisión para los condenados bajo este estatuto.

Sin embargo, el poder ejecutivo brasileño ha rechazado la idea de clasificar al PCC y al CV como grupos terroristas.

Durante un diálogo de seguridad de alto nivel en Washington en marzo de 2024, representantes brasileños informaron a sus homólogos estadounidenses que el PCC y el CV son organizaciones criminales con fines de lucro, no grupos ideológicos, y por lo tanto no cumplen con los criterios legales de Brasil para ser considerados terroristas.

En ese sentido, el “modelo Bukele” de El Salvador —basado en detenciones masivas y la apertura del CECOT, una megaprisión con capacidad para 40.000 reclusos que la sitúa entre las más grandes del mundo— se ha convertido en el referente político, especialmente para los líderes de derecha en América Latina.

Desde el ecuatoriano Daniel Noboa hasta el paraguayo Santiago Peña y el argentino Javier Milei todos se han comprometido a replicar el modelo salvadoreño.

Varios países de la región están invirtiendo de forma similar en una nueva ola de construcción de cárceles.

En Ecuador, el Gobierno inició la operación de El Encuentro, un centro de máxima seguridad de US$ 52 millones en Santa Elena, construido para albergar a unos 800 reclusos de alto riesgo y equipado con controles biométricos, inhibidores de señal y sistemas de vigilancia reforzados. Sin embargo, la violencia persiste.

En 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la construcción de una megacárcel con capacidad para 20.000 personas, como parte de una ofensiva más amplia contra las pandillas, que incluye un aumento de las detenciones, la tipificación de las actividades pandilleras como terrorismo y la ampliación del papel de las fuerzas militares y policiales.

Grupos de derechos humanos y analistas de seguridad advierten que el enfoque de encarcelamiento masivo del presidente Nayib Bukele en El Salvador no es fácilmente transferible, especialmente en países con mercados criminales fragmentados e instituciones estatales más débiles.

“Cuando hay una prisión sobrepoblada, desorden y falta de recursos, se crea una oportunidad para que los grupos criminales gestionen la situación”, apuntó Dickinson, de Crisis Group. “Lo que termina sucediendo es que muchas personas, especialmente los delincuentes de bajo nivel, se convierten en víctimas de esta economía extractiva. Muchos terminan aliándose con una facción solo para sobrevivir”.

Andrade, que tenía 22 años cuando fue arrestado, sostiene que la respuesta está en romper el ciclo.

“Tuve muchas más oportunidades de involucrarme en el crimen que de ganarme la vida honestamente”, sostuvo. “Es más fácil para un niño conseguir una bolsa de drogas y un arma que un libro y un bolígrafo”.

“Hay gente buena e inteligente ahí dentro que ni siquiera imagina una segunda oportunidad en la sociedad porque nunca tuvieron la primera”, denunció Andrade, quien con el tiempo obtuvo una maestría y se convirtió en abogado penalista. “Si seguimos maltratando a la gente dentro, con el tiempo se convertirán en los soldados del crimen de afuera”.

