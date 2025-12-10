Trump dice que EE.UU. incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela

Por Adam Cancryn y Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que EE.UU. ha tomado el control de un barco petrolero frente a la costa de Venezuela.

“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, publicó más tarde un video en X que muestra a personal armado descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta el barco y luego avanzando en la cubierta con armas largas desenfundadas. Ella dijo que el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de EE.UU., “con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un buque petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”.

“Durante varios años, el buque petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a la costa de Venezuela, se llevó a cabo de manera segura y protegida—y nuestra investigación junto al Departamento de Seguridad Nacional para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”, escribió Bondi.

El presidente no ofreció ninguna explicación detallada sobre la medida, diciendo solo que fue incautada “por muy buena razón” y señalando que su Gobierno pronto publicaría información adicional. Al ser preguntado sobre qué pasaría con el petróleo que transportaba el petrolero, Trump dijo: “Nos lo quedamos, supongo”.

La incautación ocurrió en aguas internacionales, dijo un alto funcionario estadounidense, y se llevó a cabo sin incidentes ni víctimas, ni entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del petrolero.

La embarcación, llamada Skipper, transportaba crudo venezolano, dijo el funcionario. El petrolero había estado previamente asociado con petróleo iraní, y un juez federal emitió una orden para su incautación debido a esos vínculos.

La medida corre el riesgo de escalar aún más las tensiones con Venezuela, donde Trump ha intensificado una campaña de presión destinada a forzar al líder de la nación, Nicolás Maduro, a dejar el poder.

En respuesta a preguntas de Kristen Holmes de CNN, Trump dijo que no había hablado recientemente con Maduro y se negó a decir quién es el dueño del petrolero incautado.

Cuba ya ha estado lidiando con algunos de los peores apagones en décadas, con cortes de electricidad que se extienden por horas, a veces días. La envejecida infraestructura energética de la isla gobernada por comunistas depende de las importaciones de petróleo, a menudo en forma de donaciones provenientes de aliados como Venezuela, Rusia y México. El Gobierno de Cuba no tuvo una respuesta inmediata a la noticia de la incautación del buque cisterna de petróleo que se dirigía a la isla.

Estados Unidos lleva ya varios meses en una campaña de presión que ha incluido el envío de miles de militares y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe, ataques a supuestas embarcaciones de narcotráfico y repetidas amenazas contra Maduro. Hasta ahora, las fuerzas armadas estadounidenses han matado a 87 personas en ataques que han destruido 23 supuestas embarcaciones de drogas, y Trump ha sugerido repetidamente que pronto podría haber acciones en tierra.

CNN ha informado que el Gobierno de Trump está trabajando en planes para el día después en caso de que Maduro sea destituido del poder, según dos altos funcionarios de la administración y otra fuente familiarizada con las discusiones.

Maduro no abordó el tema del petrolero incautado en un discurso que pronunciaba este miércoles, mientras circulaban noticias sobre la medida de Estados Unidos.

