Acusaciones de corrupción y acoso en el partido de Pedro Sánchez: estas son las polémicas que debilitan al Gobierno de España

Por Pau Mosquera, CNN en Español

Este 2025 no parece que vaya a terminar como un buen año para el Gobierno de Coalición en España. A lo largo de los últimos meses, la acción del ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se ha visto empañada por una serie de escándalos que acechan el entorno del Partido Socialista Obrero Español, así como por la pérdida de apoyos en el Congreso de los Diputados, relegando la actividad legislativa a un segundo plano.

Ya estas polémicas giran, principalmente, en torno a personas que eran de la confianza del presidente del Gobierno de España.

En primer lugar, destacan los presuntos casos de corrupción que afectan a los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán y José Luís Ábalos, y a la pieza separada vinculada de esta investigación inicial -que recibe el nombre de Caso Koldo– donde la Audiencia Nacional indaga sobre posibles pagos irregulares en efectivo del partido a Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, entre los años 2017 y 2024. Irregularidades que desde el partido han negado en las últimas semanas.

En segundo lugar, el malestar generado dentro del propio PSOE -del que Sánchez es su secretario general- por la gestión de las acusaciones de acoso sexual vertidas por mujeres de la organización contra Francisco Salazar, quien iba a sustituir a Cerdán al frente de la secretaría de organización.

Una polémica que arrancó el pasado mes de julio después de que el medio español “ElDiario.es” publicara los testimonios de dos mujeres que aseguraban haber sido víctimas de “comportamientos inadecuados” por parte de Salazar. A la vista de la gravedad de las acusaciones, el partido abrió un canal interno para que las personas que lo desearan pudieran hacer llegar denuncias anónimas de forma telemática.

Estos hechos llevaron a que renunciara asumir el cargo de secretario de organización que se le había ofrecido y, posteriormente, en noviembre, se dio de baja como militante. Dado que desde el pasado mes de julio Salazar no se ha pronunciado públicamente sobre esta situación, CNN está intentando averiguar si cuenta con asistencia letrada para saber cómo se pronuncia al respecto de las acusaciones.

Pero las denuncias que se presentaron no fueron debidamente atendidas, incluso llegando a desaparecer del mismo canal, según publicó “ElDiario.es”. Una situación que valió las disculpas públicas del partido. “Reconocemos abiertamente que se ha fallado en la comunicación con ellas”, se disculpaba Rebeca Torró, la actual secretaria de organización, el pasado 12 de diciembre desde la sede Socialista.

“Hemos cometido errores, como todos”, reconocía Sánchez este lunes al abordar el asunto en un acto donde rindió cuentas sobre la actividad del Ejecutivo a lo largo de este año. No obstante, quiso añadir que “el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto ”.

Ahora bien, en cuanto a los presuntos casos de corrupción que actualmente están siendo investigados, afirmó que están actuando “con total contundencia”, “colaborando con la justicia y los cuerpos de seguridad el Estado”.

Pero más allá de las disculpas y las promesas de mano firme parece que falta algo más por hacer para avanzar en la acción de Gobierno. Al menos así lo creen los socios de coalición, aquellos que forman parte de Sumar. “Se acabó los cambios y las reformas cosméticas, hay un punto y aparte y toca actuar”, aseveraba el pasado viernes la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz, cuando era entrevistada en la cadena de televisión La Sexta.

“Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno”, añadía.

Sin embargo, esa cuestión no figura entre las prioridades del presidente. En la rueda de prensa ofrecida tres días después y a pregunta de los periodistas sobre esta cuestión, Sánchez rechazó hacer cualquier reforma del Ejecutivo. “Este Gobierno (…) está haciendo una gestión extraordinaria”, afirmaba.

Una respuesta que no calmó los ánimos del socio de coalición. Incluso, los partidos que integran Sumar publicaron este martes un comunicado donde exigen al PSOE “una respuesta a la altura del momento histórico” y solicitan una reunión urgente “para analizar la situación actual”.

Pero las preocupaciones del Gobierno no se limitan a lo que ocurre en el entorno de los partidos que forman la coalición, sino que también a sus posibilidades dentro del Parlamento.

A finales de octubre, la formación independentista catalana Junts per Catalunya decidió retirarle su apoyo en la cámara por considerar que no se estaban ejecutando “en tiempo y forma” los acuerdos políticos establecidos en el documento que Junts y el PSOE firmaron en noviembre de 2023 para apoyar la investidura de Sánchez como presidente.

Sin este apoyo, el oficialismo pierde la capacidad de alcanzar la mayoría absoluta (179 votos) para aprobar iniciativas legislativas. Un bloqueo legislativo no parece preocupar demasiado al presidente -no en público, al menos-, quien asegura que logrará agotar la legislatura de todas formas.

“La relación con Junts, ustedes lo saben, está rota; pero lo que el Gobierno quiere es tender la mano”, apuntó Sánchez este lunes. “Lo que nos corresponde (…) es partir de cero en cada votación, dialogar, negociar”, agregó. Su meta, dijo, es “buscar apoyo hasta debajo de las piedras” para garantizar la marcha de la legislatura.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.