Caso de Ábrego García: cuando un error de un funcionario de EE.UU. decide el futuro de un inmigrante

Horas después de que un juez federal ordenara la liberación de Kilmar Abrego Garcia la semana pasada, un juez de inmigración —quien es un empleado del Departamento de Justicia— ingresó un documento en el expediente corrigiendo lo que llamó un “scrivener’s error”, que se puede traducir como “error de escribiente”.

Lo que el juez de inmigración describía como un error era la ausencia de cualquier orden de deportación para Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que ingresó ilegalmente a EE.UU. alrededor de 2011 y cuya detención y ahora revertida entrega a Venezuela lo convirtieron en un barómetro público sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno de Trump con su agresiva política inmigratoria. A pesar de años de procedimientos migratorios que se remontan a 2019 y meses de idas y vueltas de funcionarios de Trump sobre a qué país debía ser deportado, la jueza de distrito de EE.UU., Paula Xinis, encontró recientemente que no parecía haberse emitido ninguna orden final de deportación para Ábrego García en primer lugar.

La ausencia de este documento esencial, escribió el juez de inmigración en la presentación del 11 de diciembre, fue simplemente un descuido. El funcionario que estaba adjudicando el caso de Ábrego García en 2019, según la presentación, “omitió erróneamente” la orden de deportación, así que este nuevo juez de inmigración —aparentemente habiendo notado esto seis años después— ahora estaba enmendando el expediente para incluir de manera retroactiva el lenguaje que ordena la remoción de Ábrego García a El Salvador.

Específicamente, el juez de inmigración invocó la doctrina legal limitada del error de escribiente. Un escribiente —del latín scriba, que significa escriba, a través del francés normando— es alguien que transcribe documentos oficiales, como hace el personaje principal del cuento de Herman Melville, “Bartleby, el escribiente”.

Aunque la ocupación de Bartleby está casi obsoleta hoy en día, el término perdura para referirse a errores en documentos legales “de una clase muy pequeña que se pueden corregir fácilmente, como la impresión incorrecta de una palabra o algo por el estilo”, dijo Bryan Garner, lexicógrafo y coautor de “Reading Law: The Interpretation of Legal Texts” junto con el exjuez de la Corte Suprema, Antonin Scalia.

Un error de escribiente suele ser un error tipográfico, como el de un abogado o legislador que escriba “tercer parte” en lugar de “tercera parte” o use la palabra “asegurar” en vez de “garantizar”. Cuando ocurre este tipo de error menor, cuando es claro por el contexto que el texto difiere de lo que el autor quiso decir, los jueces pueden corregirlo, explicó Ryan Doerfler, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard que publicó un artículo jurídico sobre el error de escribiente.

Pero en la opinión de Doerfler, la ausencia de una orden de deportación en el caso de Ábrego García no es un error de escribiente. Evan Bernick, profesor asociado de Derecho en la Universidad del Norte de Illinois, está de acuerdo: “no estás corrigiendo un error tipográfico. Literalmente estás creando una nueva orden, de la nada, que afecta los derechos de alguien”.

Garner se negó a comentar los detalles del caso de Ábrego García, aunque sugirió que el argumento no se sostendría en la corte. “Que un tribunal de apelaciones declare, como cuestión de Derecho, que algo es un error de escribiente que va más allá de un pequeño descuido sería extraordinario”, dijo.

Por ahora, la jueza Xinis ha bloqueado los intentos del Gobierno de Trump de volver a detener a Ábrego García. Aunque no se pronunció sobre la nueva orden de deportación creada, la citó repetidamente entre comillas, refiriéndose a ella como una “nueva ‘orden’” o “esta más reciente ‘orden’”.

En “Bartleby, el escribiente”, Melville escribe: “es, por supuesto, parte indispensable del oficio de un escribiente verificar la exactitud de su copia, palabra por palabra”. Pero, de nuevo, la de escribiente es una profesión perdida.

