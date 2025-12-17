La ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado dejó Oslo, según su equipo

Por CNN Español

María Corina Machado ya no está en la ciudad de Oslo, confirmó en su cuenta de X Pedro Urruchurtu Noselli, coordinador de relaciones internaciones de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

“Se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación. Como ha confirmado el Primer Ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo”, dice la publicación en la red social. CNN intenta averiguar a dónde viajó Machado.

Machado se está recuperando de una fractura de vértebra que sufrió durante su compleja travesía para dejar Venezuela y viajar a Noruega a recibir el galardón, la semana pasada.

La líder opositora, una de las voces más críticas del mandatario venezolano Nicolás Maduro, estuvo once meses viviendo en la clandestinidad en Venezuela por temor ante los riesgos que podían correr su vida y su libertad.

Pero la semana pasada dejó su refugio para iniciar un viaje difícil y peligroso hacia Oslo. Si bien no llegó a la ceremonia del miércoles pasado por la mañana, en la que su hija recibió el premio en su nombre, sí se presentó al día siguiente ante el público.

El veterano de las fuerzas especiales de EE.UU., Bryan Stern, fundador de la Fundación Grey Bull Rescue, cuyo equipo de rescate sacó a la laureada con el Nobel de Venezuela, explicó a CNN que la extracción duró casi 16 horas, se realizó mayormente de noche y en aguas turbulentas. Luego de una travesía en bote para llegar a tomar un vuelo, Machado llegó a Noruega el 10 de diciembre. Allí se reunió con su hija e hizo su primera aparición pública en casi un año, al saludar a la multitud desde el balcón del Gran Hotel de Oslo.

“En general, esta es la operación más difícil, de mayor perfil y más delicada que hemos realizado”, dijo Stern, quien añadió que le suplicó a Machado que no regrese a Venezuela.

La galardonada ha dicho anteriormente que su intención es regresar a su país.

