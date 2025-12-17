Se espera que Trump firme un decreto que reclasifica la marihuana y alivia las restricciones sobre la droga

Por Kristen Holmes y Kit Maher

Se espera que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firme el jueves un decreto que reclasificaría la marihuana a una clasificación de droga más baja, una medida que aliviaría las restricciones federales, aunque no significaría una legalización total, según una fuente familiarizada con la planificación y un alto funcionario de la Casa Blanca.

La orden reclasificaría la marihuana de una droga de la Lista I, que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) define como una droga sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso, a una droga de la Lista III, que la DEA define como una droga con un potencial de moderado a bajo de dependencia física y psicológica, según las fuentes. Esta reclasificación podría tener implicaciones para la investigación de la marihuana o su uso con fines médicos.

El funcionario de la Casa Blanca advirtió que, si bien la firma estaba prevista para el jueves, la fecha podría cambiar. El propio Trump anticipó que el asunto estaba en su radar el lunes, declarando a la prensa que estaba considerando seriamente la reclasificación.

“Estamos considerando eso porque mucha gente quiere ver la reclasificación, ya que implica una enorme cantidad de investigación que no se puede realizar sin la reclasificación. Por lo tanto, lo estamos considerando muy seriamente”, declaró Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

Hace un año, Trump había sugerido que su regreso a la Casa Blanca marcaría el comienzo de una nueva era para la marihuana, facilitando el acceso de los adultos a productos seguros y dando a los estados mayor margen de maniobra para buscar la legalización.

Primero declaró su apoyo al cambio de la política federal sobre la marihuana en la carrera presidencial de 2024 en medio de un agresivo cortejo de votantes más jóvenes, diciendo que quería permitir que las compañías de marihuana obtuvieran cuentas bancarias y que las universidades investigaran la droga.

Trump anunció entonces su intención de votar a favor de una medida electoral para legalizar la marihuana recreativa en el estado donde reside, Florida. Añadió que, como presidente, “seguiría centrándose en la investigación para desvincular los usos medicinales de la marihuana de una droga de la Lista 3”.

En privado, la Casa Blanca ha pasado gran parte de 2025 investigando si se debe avanzar con la reclasificación de la marihuana y cómo hacerlo.

Trump y otros funcionarios discutieron el tema en una reunión de más de dos horas en la Oficina Oval el 9 de diciembre, dijeron dos fuentes a CNN, aunque no se tomó ninguna decisión final inmediatamente después.

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, había solicitado previamente a las agencias afectadas que participaran, y sus respuestas, compiladas por el Consejo de Política Nacional de Trump, le fueron presentadas durante el verano.

Steve Contorno, de CNN, contribuyó a este informe.

