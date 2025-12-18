Cohetes, obuses y drones suicidas: Estados Unidos y Taiwán sellan uno de sus mayores acuerdos de armas de la historia

Por Wayne Chang, Brad Lendon y Jennifer Hansler, CNN

Estados Unidos y Taiwán han anunciado un paquete de armas por US$ 11.100 millones que, de completarse, sería una de las mayores ventas militares de Washington a la isla.

El acuerdo incluye ocho compras separadas, que cubren sistemas de cohetes HIMARS, misiles antitanque, misiles antiblindaje, drones suicidas merodeadores, obuses, software militar y piezas para otros equipos, según detalles publicados por ambos Gobiernos.

El Partido Comunista de China reivindica a Taiwán, un país autónomo y democrático, como parte de su territorio soberano, a pesar de nunca haberlo controlado.

Tras anunciarse el acuerdo, Beijing afirmó que “se opone firmemente y condena enérgicamente” la medida.

“El intento de Estados Unidos de usar la fuerza para apoyar la independencia de Taiwán solo será contraproducente, y su intento de contener a China utilizando a Taiwán no tendrá ningún éxito”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa habitual este jueves.

Taiwán ha estado incrementando sus compras militares en los últimos años debido a la creciente presión de Beijing, con aviones y barcos chinos presentes casi a diario alrededor de la isla, así como ejercicios regulares a gran escala en y sobre las aguas circundantes.

“Estados Unidos… continúa ayudando a Taiwán a mantener suficientes capacidades de autodefensa y a construir rápidamente una fuerte disuasión y aprovechar las ventajas de la guerra asimétrica, que forman la base para mantener la paz y la estabilidad regionales”, afirma un comunicado del Ministerio de Defensa de Taiwán.

Washington mantiene estrechos vínculos extraoficiales con Taiwán y está obligado por ley a vender armas a la isla para su defensa. El monto total del acuerdo de armas con Estados Unidos lo convierte en el mayor en años para la isla.

“Desde 2010, el Poder Ejecutivo ha notificado al Congreso aproximadamente US$ 49.000 millones en Ventas Militares al Extranjero (FMS) a Taiwán”, indicó un funcionario estadounidense.

El anuncio estadounidense de las ventas se realizó a través de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, que gestiona las ventas militares estadounidenses al exterior.

El pacto aún requiere la aprobación del Congreso, pero Taiwán cuenta con el apoyo generalizado de ambos partidos en el Congreso estadounidense.

El Ministerio de Defensa de Taiwán manifestó que entre los ocho artículos, cinco (HIMARS, misiles y drones) se pagarán como parte de un histórico presupuesto especial de defensa de US$ 40.000 millones que el presidente Lai Ching-te propuso a fines de noviembre, y que aún debe obtener la aprobación de la legislatura de la nación insular.

Ese presupuesto se centra en la adquisición de artillería de precisión, misiles de ataque de precisión de largo alcance, defensa aérea, misiles antibalísticos y antiblindaje, drones y sistemas antidrones, sistemas impulsados ​​por IA y armas desarrolladas conjuntamente por Estados Unidos y Taiwán.

También busca fortalecer las capacidades de defensa de Taiwán, particularmente el sistema de defensa aérea “T-Dome”, que Lai anunció en octubre sin proporcionar detalles.

Raymond Greene, director del Instituto Americano en Taiwán, la embajada de facto de Washington en la isla, comentó recientemente que esperaba que la legislatura de Taiwán finalmente aprobara el aumento del gasto militar.

“Cada cuestión presupuestaria tiene que pasar por el proceso legislativo, pero sigo confiando en que, al final, todos los partidos de Taiwán se unirán en favor de un mayor gasto en defensa, porque creo que hay un sentido compartido de las necesidades dado el entorno de seguridad regional y las amenazas que enfrenta Taiwán”, indicó Greene.

El paquete de US$ 11.100 millones es el segundo acuerdo de armas con Taiwán anunciado por la segunda administración Trump, después de un acuerdo de US$ 330 millones en noviembre para repuestos y piezas de reparación para aeronaves.

Cuando se anunció dicho acuerdo, la portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, manifestó que la isla aumentaría el gasto de defensa a más del 3 % del PIB en el próximo año y al 5 % del PIB para 2030.

