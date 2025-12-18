Cuatro conclusiones del discurso de Trump en horario de máxima audiencia

Análisis por Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump pronunció este miércoles un inusual discurso de 20 minutos en horario de máxima audiencia desde la Oficina Oval.

El discurso incluyó relativamente pocas noticias, pero sí planteó cómo la Casa Blanca quisiera vender su versión sobre la economía y otros temas en medio de indicadores políticos cada vez más nefastos.

A continuación se presentan algunas conclusiones del discurso.

En caso de que hubiera alguna duda, Trump dejó en claro que su mensaje seguirá contando con una gran dosis de la palabra B: Biden.

Trump comparó repetidamente sus cifras económicas y de inflación con las de su predecesor.

Las del expresidente Joe Biden fueron significativamente peores, en gran parte debido a la pandemia de covid-19, que provocó turbulencias económicas y un aumento repentino de la inflación en todo el mundo.

Trump fue directo al grano y comenzó su discurso así: “Hace once meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”.

“Esto (la alta inflación) ocurrió durante una administración demócrata”, agregó Trump, “y fue cuando comenzamos a escuchar la palabra asequibilidad”.

Mencionó a Biden más de media docena de veces por su nombre a lo largo del breve discurso, en consonancia con su enfoque reciente.

Es una estrategia que parece sensata. Tal vez los estadounidenses le den más margen a Trump si llegan a creer que realmente le tocó una mano tan mala.

Pero parece muy difícil de vender ahora mismo.

Después de todo, una encuesta reciente de Fox News mostró que aproximadamente el doble de votantes registrados dijeron que Trump es más responsable de la situación económica actual (62 %) que Biden (32 %).

Y los datos sugieren que las cifras económicas de Trump están cerca de las de Biden en sus peores momentos.

Los asesores de Trump parecen querer que dedique más tiempo a abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre la asequibilidad, en lugar de limitarse a intentar convencer a la gente de que todo va bien (algo que la gran mayoría no se cree).

Pero Trump también ha indicado que no le interesa mucho seguir sus consejos. El tema parece aburrirlo.

El discurso programado de este miércoles por la noche probablemente se ajustó más a lo que esos asesores tenían en mente, ya que no fue una charla predominantemente alegre de Trump. Pero también pareció, una vez más, que Trump no estaba realmente entusiasmado. Y su discurso fue un desastre.

El presidente recitó el discurso a un ritmo que para él parecía vertiginosamente rápido. Parecía que estaba gritando, y a veces el sonido se distorsionaba. Y se trababa repetidamente con sus líneas en el teleprompter.

En un momento, mientras Trump anunciaba nuevos dividendos de US$ 1.776 para los miembros militares, inicialmente leyó la cantidad de miembros del servicio (1,45 millones) como “más de 1.450”

Después del discurso, Trump le preguntó a la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, cómo le fue con el tiempo, como si hubiera estado cronometrado y necesitara decirlo todo. Así es exactamente como se sintió el discurso.

Wiles confirmó: “Te dije 20 minutos, y estuviste 20 minutos exactos”.

Siempre es notable cómo, incluso cuando Trump lee un guión, termina presentando afirmaciones que nunca pasarían la prueba de un verificador de datos aficionado.

Y este discurso ciertamente no fue una excepción, como escribe Daniel Dale de CNN.

Incluso en el primer minuto de su discurso, Trump afirmó falsamente que llegó al cargo con la peor inflación en 48 años, y algunos dirían que en la historia de nuestro país. (La inflación en ese momento rondaba el 3 %, eso está lejos de ser la peor de la historia).

Luego afirmó que el Gobierno de Biden dejó cruzar la frontera a casi 12.000 asesinos (falso ). Y afirmó que fue elegido por una mayoría aplastante en 2024. (Ni siquiera obtuvo la mayoría del voto popular, y su margen de voto electoral fue históricamente bajo).

Trump continuó repitiendo una serie de afirmaciones que hace regularmente, incluyendo que de alguna manera redujo los precios de los medicamentos en cientos de puntos porcentuales, lo cual no es posible.

También exageró enormemente la cantidad de delincuencia y de inmigración ilegal bajo el gobierno de Biden, así como su propio historial de poner fin a guerras.

Muy poco de lo que dijo Trump fue particularmente noticioso. De hecho, gran parte resultaría completamente familiar para cualquiera que lo viera hablar espontáneamente en el Despacho Oval o presenciara sus mítines.

Si el discurso contenía alguna noticia auténtica y genuina, fueron esos cheques de dividendos para los miembros del servicio y una vaga promesa de Trump de anunciar “algunos de los planes de reforma de vivienda más agresivos en la historia estadounidense” … en algún momento del nuevo año.

Lo cual nos lleva a la pregunta: ¿por qué se trató de un discurso en horario de máxima audiencia?

Sin duda, es positivo lograr que las cadenas transmitan tus comentarios y llegar a muchos estadounidenses. Pero, como se mencionó, el discurso de Trump no resultó especialmente atractivo.

Fue una lluvia de palabras y cifras difícil de descifrar para cualquiera y probablemente no inspiró mucha confianza en un presidente que no se encuentra en una buena situación política.

Y al final, el hecho mismo de que la Casa Blanca haya decidido poner esta larga lista de temas de discusión en horario de máxima audiencia parece delatar lo nerviosa que está por su posición política y su mensaje económico.

De hecho, en su intercambio con Wiles después del discurso, Trump afirmó que Wiles le había dicho que tenía que dar el discurso.

