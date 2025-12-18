De Sharon Tate a Rob Reiner: diez homicidios que sacudieron Hollywood

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Hollywood ha sido el epicentro de todo tipo escándalos a lo largo de su historia. Pero los asesinatos y homicidios de algunas estrellas de cine y de la música conmocionaron a la ciudad, sacudieron los cimientos de la industria del entretenimiento y fueron tema de debate en todo Estados Unidos.

La muerte del director de cine y actor Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, el domingo en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, por la que su hijo Nick Reiner fue acusado el martes por dos cargos de asesinato, conmovió a la comunidad cinematográfica, fue lamentada por figuras de todo el espectro político y hasta originó un polémico comentario en redes sociales del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Uno de estos casos data de hace más de un siglo y al menos dos de ellos siguen sin resolverse. Otros condujeron a juicios que paralizaron a todo un país.

A continuación hemos reunido algunos de los homicidios que sacudieron a Hollywood y siguen despertando el interés tras el paso de los años.

Nacido en Irlanda, de padres ingleses, en 1872, William Desmond Taylor emigró a Estados Unidos a los 19 años. Inició su carrera como actor en Hollywood y en la década de 1910 se pasó a la dirección y realizó películas muy exitosas, como “The American Beauty” (1916), “Tom Sawyer” (1917) y “Huckelberry Finn” (1920), entre otras.

El director fue encontrado muerto con un disparo en la espalda en su casa la mañana del 2 de febrero de 1922. Fue uno de los primeros grandes escándalos de Hollywood y su homicidio sigue sin resolverse. La última persona que lo vio con vida fue la actriz Mabel Normand, quien fue vista abandonando su casa la noche del día anterior a que fuese encontrado muerto. En la lista de sospechosos del crimen se incluyó a las actrices Mabel Normand y Mary Miles Minter, pero nunca se demostró quién pudo ser la persona responsable.

Si Londres tiene a Jack, el Destripador, Hollywood tiene el caso de la Dahlia Negra. Así se conoce póstumamente a Elizabeth Short (1924-1947), una camarera que aspiraba convertise en actriz que fue hallada muerta en el vecindario de Leimert Park, en Los Ángeles, California, el 15 de enero de 1947. Su caso fue ampliamente cubierto por la prensa de la época y captó la atención de todo Estados Unidos debido a la naturaleza atroz del crimen, que incluyó la mutilación (el cuerpo se encontró seccionado a la altura de la cadera, con el torso y las piernas separados). Es uno de los casos sin resolver más antiguos de la Policía de Los Ángeles, pese a que se investigó a más de 150 sospechosos. El caso ha inspirado decenas de libros y películas.

El homicidio de Sharon Tate, en 1969, es quizás el más conocido en esta lista. La actriz, de 27 años, casada con el director Roman Polanski, estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue asesinada –junto con sus amistades Jay Sebring, Wojciech Frykowski y Abigail Folger, quienes se encontraban de visita en su casa– el 9 de agosto de 1969 por integrantes de la llamada Familia Manson, un culto fundado por Charles Manson.

El crimen generó una ola de miedo con Hollywood, con muchas estrellas de cine contratando personal de seguridad en sus casas o enviando a sus hijos fuera de la ciudad. En septiembre de 1969, la Policía detuvo por otros casos no relacionados a varios integrantes del culto Manson y fue entonces cuando las autoridades dieron con las evidencias que los vinculaban con el homicidio de Tate y sus amigos. La actriz no era el objetivo del ataque sino la casa, pues allí vivía, antes de que la compraran Polanski y Tate, el productor musical Terry Melcher, un viejo conocido de Charles Manson.

Nominado en dos ocasiones al premio Oscar a mejor actor de reparto, Sal Mineo saltó a la fama a los 17 años por el papel de Plato en “Rebel Without a Cause”, en 1955. Pese a su popularidad como estrella juvenil, los papeles escasearon y Mineo encontró en el teatro el medio para relanzar su carrera. La noche del 12 de febrero de 1976, Mineo regresó a casa después de un ensayo de la obra teatral “P.S. Your Cat Is Dead”, a las 10 p.m. Después de estacionar su auto en el garaje debajo de su apartamento, en West Hollywood, fue apuñalado en el corazón por un asaltante. El actor falleció de esa herida. Según indica The Hollywood Reporter, Lionel Ray Williams, un joven repartidor de pizzas con un largo historial delictivo, fue condenado y sentenciado en marzo de 1979 a 51 años de prisión por el homicidio de Mineo.

Nacida en 1960, la modelo y actriz canadiense Dorothy Stratten era conocida por haber sido elegida “Playmate of the Year” por la revista Playboy, en 1980. También incursionó en el cine y la televisión. Poco después de coprotagonizar la película “They All Laughed”, dirigida por su entonces novio Peter Bogdanovich, Stratten murió a manos de su marido de quien estaba separada y mánager, Paul Snider. Se estaban divorciando y rompiendo lazos comerciales. El director Bob Fosse adaptó la trágica vida de Stratten al cine en la película “Star 80” (1983).

La actriz Dominique Dunne (1959-1982), hermana del actor Griffin Dunne e hija del escritor y guionista Dominick Dunne, había logrado participar en varias series de televisión y acaba de participar en “Poltergeist”, una de las películas más taquilleras de 1982, según el sitio web Box Office Mojo. El 30 de octubre de 1982, Dunne fue estrangulada por su exnovio John Sweeney durante una discusión en la entrada de su casa, en West Hollywood. Cayó en coma y murió cinco días después, el 4 de noviembre de 1982. Tenía 22 años.

El homicidio de la actriz Rebecca Schaeffer, de 21 años, en 1989, fue tan impactante que contribuyó a la aprobación en California de leyes destinadas a prevenir el acoso. Schaeffer inició su carrera como modelo adolescente hasta que en 1986 obtuvo el papel de coprotagonista de la serie televisiva “My Sister Sam”. El show fue cancelado en 1988 y luego pasó a desempeñar papeles secundarios en algunas películas, como “Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills”. El 18 de julio de 1989 murió a tiros realizados por Robert John Bardo, un fan obsesionado, de 19 años, que la había estado acosando. Según la revista People, Bardo había contratado a un investigador privado, quien obtuvo legalmente la dirección personal de Schaeffer a través de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados.

Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman murieron la noche del 12 de junio de 1994, afuera del condominio de Nicole Brown, en el área de Brentwood, en Los Ángeles. Ambos fueron apuñalados múltiples veces. Sus cuerpos fueron descubiertos poco después de la medianoche del 13 de junio de 1994. La brutalidad de los homicidios y el posterior juicio de O. J. Simpson, exesposo de Nicole y a quien la Fiscalía acusó de las muertes, atrajeron una enorme atención mediática. Simpson fue declarado inocente de todos los cargos, aunque posteriormente fue declarado culpable de las muertes por negligencia en una demanda civil, en 1997. No se han identificado otros sospechosos y los homicidios siguen sin resolverse.

El comediante canadiense Phil Hartman (1948-1998) alcanzó la fama en el programa “Saturday Night Live”, en el que participó en 152 episodios entre 1985 y 1996. También aportó su voz al personaje de Troy McClure en la serie “The Simpsons” y coprotagonizó algunas películas como “Jingle All The Way” y series como “News Radio” (1995-1998). El 28 de mayo de 1998, mientras dormía en su casa en Encino, California, su tercera esposa Brynn Omdahl lo mató a tiros. Omdahl, después se suicidó, según People.

El director de cine y actor Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, de 68 años, fueron encontrados muertos el domingo 14 de diciembre de 2025 en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, California. El martes su hijo, Nick Reiner, fue acusado de dos cargos de asesinato por el apuñalamiento de sus padres. La muerte de Rob Reiner, un aclamado realizador de películas –algunas de ellas consideradas clásicos, como “When Harry Met Sally…” y “Stand by Me”, entre otras– ha causado conmoción en todo Hollywood y hasta generó reacciones de dirigentes de todo el espectro político estadounidense.

