El Gobierno de Trump se prepara para prohibir la atención médica a niños transgénero

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., y otros funcionarios de salud anunciaron este jueves que el Gobierno federal impedirá que hospitales y médicos brinden atención a menores transgénero y argumentaron: “No es medicina, es negligencia médica”.

“Estos procedimientos no cumplen con los estándares de atención reconocidos profesionalmente”, dijo Kennedy. “Los profesionales médicos o las entidades que realizan procedimientos que rechazan el sexo de los menores no cumplen con estos estándares de atención médica”.

Los funcionarios de salud indicaron que esperan reforzar la evaluación y el apoyo psicosocial, entre ellos el “asesoramiento compasivo y apropiado para el desarrollo”, aun cuando reconocieron que hay un número limitado de proveedores de atención de salud mental disponibles.

En un evento celebrado en la mañana de este jueves, el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, afirmó que las normas propuestas prohibirán a los hospitales participar en Medicare y Medicaid si ofrecen bloqueadores de la pubertad y cirugías para menores transgénero.

El Dr. Marty Makary, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), también indicó que la agencia envió cartas de advertencia a 12 fabricantes y vendedores de fajas mamarias que comercializaron o vendieron estos dispositivos para el tratamiento de la llamada disforia de género en niños.

El Dr. Jay Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud, afirmó que la agencia de investigación dejará de apoyar las investigaciones sobre la transición de género, y añadió que “para empezar, era ciencia basura”.

Este jueves, los líderes del HHS citaron su propia revisión de evidencia e informes de otros países, muchos de los cuales han enfrentado fuertes críticas.

La atención médica ante la identidad de género, a veces denominada atención de afirmación de género, es un enfoque multidisciplinario para ayudar a una persona a realizar la transición desde el género asignado (el que un médico le asignó al nacer, basándose principalmente en características anatómicas) al género con el que se identifica. Puede incluir atención de salud mental o atención médica apropiada para la edad, como tratamientos hormonales, bloqueadores de la pubertad, atención ginecológica y urológica y tratamientos reproductivos.

Las principales asociaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la Sociedad de Endocrinología, la Asociación Estadounidense de Psicología, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, han apoyado este tipo de atención y coinciden en que es el estándar de la atención clínicamente apropiada, capaz de brindar un tratamiento vital a menores y adultos. Las organizaciones médicas profesionales no recomiendan la cirugía en niños como parte de la atención, y las investigaciones demuestran que es poco frecuente en adolescentes transgénero o de género diverso.

