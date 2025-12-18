El negocio de redes sociales de Trump se une a una compañía de fusión nuclear

Por Matt Egan, CNN

Trump Media & Technology Group, empresa matriz de Truth Social, anunció este jueves un acuerdo para integrarse a la empresa de fusión nuclear TAE Technologies.

Esta sorpresiva unificación impulsó las acciones de Trump Media un 17 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Las empresas afirmaron que la transacción, que se realizará íntegramente en acciones, está valorada en más de US$ 6.000 millones y creará una de las primeras compañías de fusión que cotiza en bolsa.

Tras el cierre del acuerdo, los accionistas de Trump Media y TAE poseerán aproximadamente el 50 % de la entidad combinada.

La noticia llega luego de un desplome en el precio de las acciones de Trump Media este año. Truth Social ha tenido dificultades para consolidarse, manteniéndose como un actor mucho menor que las plataformas de redes sociales rivales.

Trump Media ha anunciado esfuerzos para diversificar su negocio en inteligencia artificial, criptomonedas y gestión de activos.

