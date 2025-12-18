La sorprendente verdad sobre el impacto de la IA en el empleo

Por Matt Egan, CNN

Muchos trabajadores temen que la inteligencia artificial llegue para quitarles el empleo, una idea reforzada por advertencias de líderes del sector y por anécdotas incluidas en un informe reciente de la Reserva Federal.

Sin embargo, nuevas investigaciones concluyen que ocurre lo contrario, al menos por ahora.

Los empleos altamente expuestos a la automatización por inteligencia artificial están creciendo más rápido que antes de la pandemia de covid-19, incluso a un ritmo mayor que el del resto de las ocupaciones, según Vanguard.

Estos hallazgos no implican necesariamente una señal de tranquilidad total para los trabajadores preocupados porque la IA altere sus carreras. Algunas empresas han informado recientemente que están eliminando ciertos puestos porque la IA puede automatizar tareas de nivel inicial o hacer que los trabajadores actuales sean más eficientes.

Aun así, no hay evidencia de que la tecnología esté causando un daño generalizado, al menos por el momento.

“A grandes rasgos, no hemos visto pruebas de que los roles expuestos a la IA estén registrando menores niveles de empleo”, dijo a CNN en una entrevista telefónica Adam Schickling, economista sénior de Vanguard.

El análisis de Vanguard se centró en unas 140 ocupaciones que consideró las más vulnerables a ser reemplazadas por la IA, entre ellas empleados administrativos, mecanógrafos, asistentes de recursos humanos, auxiliares legales y científicos de datos.

Se trata de trabajos con la mayor proporción de horas laborales dedicadas a tareas que los sistemas de IA podrían automatizar potencialmente con un alto grado de autonomía.

En otras palabras, son los puestos con más probabilidades de reducirse a medida que la IA se expande.

Pero eso no está ocurriendo. No necesariamente porque la IA no represente una amenaza a largo plazo para el empleo, sino porque la tecnología aún no es lo suficientemente avanzada.

De hecho, Vanguard encontró que el empleo en las ocupaciones con alta exposición a la IA aumentó 1,7 % durante el período posterior al covid-19, entre mediados de 2023 y mediados de 2025.

Se trata de un ritmo más rápido que el aumento de 1 % registrado en esos mismos empleos durante el período previo al covid-19, entre 2015 y 2019.

En contraste, el crecimiento del empleo se ha desacelerado en todas las demás ocupaciones, según Vanguard.

Schickling explicó que decidió deliberadamente no comparar las tendencias recientes del empleo con el período de 2020 a 2022, ya que fue una etapa muy inusual en el mercado laboral, lo que la convierte en una base de comparación inapropiada.

Vanguard también encontró resultados similares en materia de salarios.

Según la firma, las ocupaciones con alta exposición a la IA registraron un crecimiento real de los salarios (ajustado por inflación) de apenas 0,1 %, antes del covid-19. Sin embargo, ese ritmo se aceleró a 3,8 %, en el período posterior al covid-19.

En comparación, el resto de las ocupaciones con menor exposición a la IA mostró una aceleración más modesta del crecimiento real de los salarios, al pasar de 0,5 %, en el período previo al covid-19 a 0,7 %, en el posterior.

Este hallazgo resulta sorprendente. Si la IA estuviera dañando realmente el mercado laboral, eso debería reflejarse en la reducción de los salarios.

“Si bien la IA puede haber comenzado a cambiar nuestros flujos de trabajo, su papel para explicar la reciente desaceleración del crecimiento del empleo está sobredimensionado”, señaló Vanguard en su análisis.

Todos estos datos contrastan con las advertencias apocalípticas de algunos economistas y directores ejecutivos, incluidos líderes del sector de la IA.

En mayo, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, advirtió que la IA podría eliminar la mitad de todos los empleos de nivel inicial en profesiones de cuello blanco, elevando la tasa de desempleo hasta 20 %, en el corto plazo.

“Es inquietante hasta qué punto el público en general y los políticos, los legisladores, creo yo, no son plenamente conscientes de lo que está ocurriendo”, le dijo Amodei a Anderson Cooper, de CNN. “Tenemos que actuar ahora. No podemos simplemente caminar dormidos hacia esto”.

Incluso algunas investigaciones de la Reserva Federal muestran que la IA está empezando a tener impacto en el mercado laboral.

Por ejemplo, el Beige Book de la Reserva Federal de noviembre, una recopilación de testimonios de empresas de todo el país, señaló que “algunas compañías indicaron que la inteligencia artificial reemplazó puestos de nivel inicial o hizo que los trabajadores actuales fueran lo suficientemente productivos como para frenar nuevas contrataciones”.

Al apoyarse en herramientas de IA y automatización, un fabricante redujo el tamaño de su personal administrativo en 15 %, indicó la Reserva Federal de Cleveland.

“Muchos contactos señalaron que incluso implementaciones modestas de IA les permitirían no volver a cubrir algunos puestos o saltarse una ronda de contratación de trabajadores de nivel inicial”, escribió la Reserva Federal de Filadelfia en el Beige Book.

El análisis de Vanguard se centró en los trabajadores de nivel inicial, un grupo que ha enfrentado crecientes dificultades para encontrar empleo en el mercado laboral actual.

Si la IA estuviera perjudicando de forma desproporcionada a los trabajadores más jóvenes, eso se reflejaría en los datos internos de Vanguard sobre los 5 millones de participantes en los planes 401(k) que administra la compañía.

Pero, según Schickling, ese no es el caso. La proporción de trabajadores de entre 21 y 25 años que se inscriben en los planes 401(k) de Vanguard se mantiene relativamente alta.

Algunos líderes tecnológicos también han rechazado el pesimismo en torno a que la IA esté quitando empleos.

El presidente de Cisco, Jeetu Patel, dijo a CNN en agosto que “lo más estúpido que puede hacer una empresa” a largo plazo es negarse a contratar trabajadores de nivel inicial por culpa de la IA.

“Rechazo la idea de que los humanos se volverán obsoletos en cinco años, que no vamos a tener nada que hacer y que estaremos sentados en la playa”, dijo Patel durante Ai4, una conferencia sobre inteligencia artificial en Las Vegas.

Entonces, ¿por qué la IA no está desempeñando un papel más importante en el actual enfriamiento del mercado laboral?

Schickling dijo que una de las razones podría ser que algunos modelos de IA todavía presentan problemas como las alucinaciones.

“Me sorprenden y me asombran constantemente las capacidades de la IA, pero también lo equivocadas que pueden ser a veces estos modelos”, dijo. “Está claro que la IA todavía tiene limitaciones”.

Por supuesto, el riesgo es que, a medida que las herramientas de IA avancen a gran velocidad, también aumente el peligro para los empleos humanos. Schickling reconoce que habrá cierta disrupción laboral.

Por ejemplo, Vanguard prevé que representantes de servicio al cliente, científicos de datos, asistentes legales y otras profesiones enfrenten una menor demanda de trabajadores humanos debido a esta tecnología.

¿Entre las ocupaciones más expuestas a la IA? Los economistas.

“Si los modelos continúan mejorando de forma exponencial, eso podría convertirse en una amenaza mayor para mí, en lo personal”, dijo Schickling.

