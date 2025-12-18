Trump firma decreto para acelerar la reclasificación de la marihuana tras la presión de la industria del cannabis

Por Steve Contorno y Sarah Owermohle

El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto para acelerar la reclasificación de la marihuana, un esfuerzo para aumentar la investigación sobre su uso médico pero sin legalizarla completamente.

“Este decreto de reclasificación hará que sea mucho más fácil realizar investigaciones médicas relacionadas con la marihuana, permitiéndonos estudiar los beneficios, los posibles peligros y los tratamientos futuros,” dijo Trump en la Oficina Oval. “Va a tener un impacto tremendamente positivo”.

El decreto —que instruye a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a acelerar el proceso de flexibilización de las restricciones federales, pero no incluye un cronograma, según funcionarios de alto rango de la administración— llega tras una intensa campaña de presión de la industria del cannabis.

Actualmente, la cannabis es considerada una droga de la Lista 1, junto con la heroína, el LSD y el éxtasis, que no se consideran de uso médico aceptable, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Eventualmente, será reclasificada como una droga de la Lista 3, que, según la DEA, tiene “un potencial de dependencia física y psicológica moderado o bajo”.

“Los hechos obligan al gobierno federal a reconocer que la marihuana puede ser legítima en términos de aplicaciones médicas cuando se administra cuidadosamente. En algunos casos, esto puede incluir su uso como sustituto de analgésicos opioides adictivos y potencialmente letales,” dijo Trump, calificando la medida como “sentido común”.

La acción de Trump no legaliza la marihuana a nivel federal, aunque la droga ya es legal en varios estados. El decreto no afecta a la marihuana recreativa y no incluye ningún cambio en la justicia penal.

También pide a la Casa Blanca que trabaje con el Congreso para “actualizar la definición legal de los productos cannabinoides derivados del cáñamo” después de que la última legislación de financiación gubernamental restringiera los productos con más de 0,4 miligramos de THC por miligramo.

Eso es una buena noticia para los defensores del CBD, así como para los agricultores de cáñamo, dueños de negocios y algunos pacientes que dependen del CBD y que estaban dando la voz de alarma después de que se aprobara la disposición.

El Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, también anunció este jueves un nuevo modelo para desbloquear fondos para el CBD para algunos jubilados, una iniciativa impulsada por Howard Kessler, amigo cercano de Trump y defensor del acceso ampliado al cannabis medicinal.

“Los modelos del centro de innovación van a permitir que millones de estadounidenses en Medicare sean elegibles para recibir CBD tan pronto como en abril del próximo año y sin ningún costo, si sus médicos lo recomiendan”, dijo Oz en el Despacho Oval.

El decreto de este jueves fue bien recibida por la industria del cannabis, que invirtió fuertemente en influir en Trump sobre el tema. Pero los líderes de la industria advirtieron que todavía persisten obstáculos.

“Hemos estado operando con ambas manos atadas a la espalda”, dijo la directora ejecutiva de Trulieve, Kim Rivers, a CNN. “Y ahora solo tendremos una mano atada a la espalda”.

Mientras tanto, los críticos alertaron sobre el peligro de que reclasificar la marihuana enviará la señal de que es más segura de lo que es.

Trump ha pasado gran parte del año considerando cómo reclasificar la marihuana después de declarar primero su apoyo a cambiar la política federal sobre la marihuana en la carrera presidencial de 2024 en medio de un cortejo agresivo a los votantes más jóvenes.

Pero en privado, los funcionarios de la administración han estado divididos sobre cómo abordar los cambios en la política de marihuana, como informó previamente CNN. Por ejemplo, la reforma de la marihuana estuvo notablemente ausente en una lista de prioridades presentada por el director de la DEA, Terrance Cole, este verano.

Históricamente, la DEA ha rechazado intentos de reclasificar la marihuana, argumentando que no se han demostrado sus beneficios médicos. El presidente Joe Biden en 2022 ordenó a las agencias federales revisar su clasificación, lo que llevó a funcionarios de salud a recomendar el estatus de la Lista 3.

La DEA propuso ese cambio en mayo de 2024, pero la acción se estancó después de eso.

“La suposición es que la marihuana será tratada como cualquier otra droga de la Lista 3, pero hay muchas razones para sospechar que no será así”, dijo Cat Packer, abogada de la Drug Policy Alliance que encabezó el programa de regulación de cannabis de Los Ángeles. “La realidad es que no sabemos cómo se hará cumplir la regulación del cannabis bajo este nuevo régimen”.

Aunque técnicamente la Lista 3 significa que un médico podría recetar una droga medicamente, eso también es un área gris legal para la marihuana. Los médicos solo pueden recetar legalmente drogas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

“Una vez que se convierta en Lista 3, se vuelve algo prescribible, pero ¿cómo saben los médicos qué hacer con esto?” dijo Sue Sisley, quien lidera los estudios del Scottsdale Research Institute sobre la marihuana y los psicodélicos.

“Los médicos van a tener una verdadera lucha para descubrir cómo ayudar a sus pacientes”, dijo Sisley. “Pero ahora recibirán muchas consultas de pacientes sobre esto debido a este nuevo estatus”.

Pero la directiva de Trump generó optimismo entre los defensores del CBD, quienes se vieron apurados el mes pasado cuando el Congreso aprobó la medida que efectivamente prohibiría los productos de CBD que muchos estadounidenses utilizan para tratar epilepsia, dolor y el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT).

Paige Figi, quien trató a su hija con epilepsia severa con CBD y ahora aboga ante legisladores como directora ejecutiva de la Coalición por el Acceso Ahora, estaba lista para acompañar a Trump durante su anuncio en la Casa Blanca. Jonathan Miller, el abogado general de la US Hemp Roundtable, dijo a CNN que el lenguaje del decreto “deja claro que los límites de THC dentro del proyecto de ley de asignaciones son demasiado bajos”.

Pero el decreto no fue bien recibida universalmente.

“No está basada en nada más que la avaricia, porque esto va a permitir enormes recortes de impuestos para la industria y permitirá que se vuelvan más rentables y comercializados”, dijo Ken Sabet, presidente de Smart Approaches to Marijuana (SAM).

“Lo que no va a hacer es legalizar la marihuana, pero sí va a enviar un mensaje muy poderoso, especialmente a los jóvenes, de que la marihuana es menos dañina de lo que se pensaba”, añadió Sabet, argumentando que ese no es el caso.

Cuando se le pidió que respondiera a algunos republicanos en el Congreso que han sido críticos con la reclasificación, Trump mencionó a Kessler, un sobreviviente de leucemia, y a otros amigos que, según dijo, se han comunicado con él sobre el tema.

El decreto del jueves fue celebrado por la industria del cannabis, que emprendió un amplio esfuerzo de cabildeo este año con el objetivo de que Trump actuara.

Un grupo respaldado por la industria del cannabis, American Rights and Reform PAC, transmitió anuncios a favor de la marihuana dirigidos específicamente a los televisores de Trump en la Casa Blanca y Mar-a-Lago, informó CNN en abril.

Registros de la Comisión Federal Electoral muestran que el PAC también donó US$ 1 millón en marzo a MAGA, Inc., un comité independiente de campaña alineado con Trump. Además, el grupo contrató a un encuestador con estrechos vínculos con Trump y pagó US$ 300.000 a X Strategies, una firma de consultoría dirigida por el asesor de Trump, Alex Bruesewitz.

Las contribuciones de la industria se han extendido más allá del PAC. En 2024, la empresa de marihuana Trulieve y el US Cannabis Council contribuyeron con un total combinado de US$1 millón a la investidura de Trump, y Scotts Miracle-Gro, un actor importante en el sector de la marihuana, donó US$ 500.000 a un comité independiente de campaña alineado con Trump el año pasado.

Rivers, CEO de Trulieve, y James Hagedorn, CEO de Scotts Miracle-Gro, se han reunido repetidamente con Trump durante el último año, incluso en la Oficina Oval a principios de este mes. Rivers también asistió a una recaudación de fondos a principios de este año, donde los invitados de la cena discutieron cómo aliviar las restricciones federales sobre la marihuana, informó anteriormente CNN.

En conversaciones privadas, Trump ha repetido que la marihuana no debería estar sujeta a las mismas restricciones federales que la heroína y ha señalado el potencial de la industria para crear empleos, según Rivers.

“Millones de estadounidenses dependen de un producto limpio y probado, y si no pudiéramos continuar con la actividad empresarial, el vacío sería llenado por cárteles ilícitos”, dijo a CNN el jueves. “El presidente reconoce eso también”.

Pero algunos minoristas e investigadores de cannabis advirtieron que esto fue solo un primer paso para legitimar la industria. El Congreso no ha aprobado legislación que permita a los negocios de cannabis usar bancos y otros servicios financieros, y la industria ha abogado por cambios en el código tributario federal.

Con la clasificación de la Lista 1, los negocios de cannabis no pueden “deducir gastos normales de negocios como podría hacerlo cualquier otra pequeña empresa”, explicó Adam Hoffer, director de política de impuestos especiales en la Tax Foundation. Eso fue “suficiente para que una gran parte de los negocios de cannabis no fueran rentables”, agregó.

Por esa razón, dijo, la reclasificación es “probablemente el mayor deseo navideño que cualquier operador en el espacio del cannabis podría pedir”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.