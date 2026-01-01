El último viaje a Hawkins y el Upside Down: así se despidió “Stranger Things” en su capítulo final

Por Dan Heching, CNN

Con un monstruo araña gigante y malvado, un misterioso maletín y un montón de personajes llorosos despidiéndose, “Stranger Things” se convirtió en cosa del pasado.

La serie de Netflix que capitalizó los homenajes a los años 80 y las notas de sintetizador mezcladas con éxitos pop terminó su quinta y última temporada con un final de más de 2 horas que se estrenó en Nochevieja, en el que nadie (realmente) murió, las amistades de toda la vida se forjaron de nuevo en el fuego, y un grupo de nerds aficionados de Dungeons and Dragons finalmente se graduó del bachillerato (aunque todos parecen lo suficientemente mayores como para haber ido a la universidad también).

Los dos primeros bloques de la temporada –lanzados justo en Acción de Gracias y Navidad– prepararon esta última aventura, colocando las piezas para un enfrentamiento culminante en un episodio titulado “The Rightside Up” que convocó esencialmente a todos los miembros sobrevivientes del elenco extendido (¡incluso el Sr. Clarke!) a derrotar a Vecna, también conocido como Henry Creel, también conocido como Uno.

En un clip detrás de cámaras lanzado antes del episodio, Ross Duffer, cocreador de “Stranger Things”, dijo que, como era la última celebración de la serie, querían “hacerlo lo más grande posible, y no creo que pudiéramos meter a otro personaje, creo que todo se rompería”. Eso se sintió cierto en este tramo final: algunos personajes apenas pronunciaron una palabra de diálogo en el último episodio, no por falta de urgencia, sino simplemente porque no había espacio ni tiempo para que lo hicieran.

Aun así, las apuestas eran altas, ya que Eleven (Millie Bobby Brown) luchaba con una decisión fatídica sobre qué hacer al final, ya que incluso si el Upside Down fuera destruido irrevocablemente, su mera existencia podría dejar la puerta abierta a una nueva versión y una nueva amenaza como Vecna. Irónicamente, su dilema no era muy diferente al de Terminator de Arnold Schwarzenegger en la segunda entrega de esa franquicia cinematográfica, que coprotagonizaba Linda Hamilton. En la temporada 5 de “Stranger Things”, la Dra. Kay de Hamilton llegó a representar la organización militarista oscura y malvada que, como Skynet en las películas de “Terminator”, no se detendría ante nada para atrapar a Eleven y usarla para reproducir la locura del Upside Down.

Finalmente, Eleven emplea una estrategia que se vio en una franquicia cinematográfica mucho más reciente, concretamente “Wicked”, con la chica de poderes mágicos dejando intencionadamente que todos –incluso aquellos a quienes más ama– crean que está muerta, cuando en realidad está descubriendo tierras nuevas y lejanas.

En cuanto a la desaparición final de Vecna, resulta que los asistentes al teatro tenían ventaja al llegar al final, ya que las pistas sobre el origen de Henry como Vecna que se presentaron en la producción de West End y Broadway de “Stranger Things: The First Shadow” fueron referenciadas fuertemente al final.

Para los muchos que no han visto el espectáculo de Broadway ganador del Tony, explora los orígenes de Henry en relación con sus recuerdos de infancia reprimidos que se revelaron gradualmente en la temporada 5. Todo gira en torno a un maletín que el joven Henry encuentra en una cueva, cuyo contenido inicia su descenso al Upside Down. Contexto útil vía Nerdist y Reddit: el maletín contiene una muestra de partículas de la Dimensión X, robadas de un laboratorio, que invaden el cuerpo de Henry y comienzan el proceso de su transformación en Vecna, abriendo la puerta al Upside Down y a la creación de Eleven y sus “hermanos”. ¿Tiene sentido? Está bien si la respuesta no es un rotundo sí.

En cambio, es divertido perderse en el asombro del Mind Flayer, conectado a Vecna, que en el episodio final se muestra en todo su esplendor como una araña del tamaño de un Kaiju. Se abalanza sobre nuestros héroes de Hawkins en la Dimensión X, pero finalmente muere cuando demuestran que el trabajo en equipo realmente hace que el sueño funcione. Mención especial para Nancy Wheeler (Natalia Dyer) asumiendo el papel de Sigourney Weaver armada en “Aliens”, y Will Byers (Noah Schnapp) empuñando nuevamente su recién descubierto poder de hechicería.

Pero, si pusiste pausa mientras se desarrollaba ese enfrentamiento final y te sorprendiste al ver que quedaban al menos 40 minutos de duración, probablemente no fuiste el único. El desenlace de este episodio de tamaño cinematográfico fue inflado, con mucho tiempo en pantalla dedicado a cerrar las historias de varios personajes, como Hopper (David Harbour) finalmente teniendo su tan esperada cita con Joyce (Winona Ryder) y pasando directamente a arrodillarse para proponerle matrimonio, y una desternillante secuencia de graduación de bachillerato que mostró la brillantez rebelde de Dustin (Gaten Matarazzo) rindiendo homenaje al querido y fallecido Eddie (Joseph Quinn).

También hubo algunos deliciosos éxitos musicales, siendo los más destacados dos megaéxitos de Prince: “When Doves Cry” y “Purple Rain”.

Después de este año extraño, asegurarse de que todos tuvieran su final feliz en “Stranger Things” fue más que bienvenido.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.