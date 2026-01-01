La superluna llena de enero, conocida como la luna del lobo, y la lluvia de meteoros Cuadrántidas dan inicio al nuevo año

Por Lily Hautau, CNN

La luna del lobo, la primera luna llena del año, dará la bienvenida a 2026, iluminando el cielo este fin de semana, aunque este evento lunar dificultará un poco la observación de la lluvia de meteoros Cuadrántidas.

El orbe plateado comenzará a verse grande en el cielo alrededor de la Nochevieja y alcanzará su máxima iluminación a las 5:03 a.m. ET del sábado, según The Old Farmer’s Almanac.

“El día anterior y el día posterior al 3 de enero, la luna se verá llena”, dijo Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología, Geofísica y Geoquímica Planetaria de la NASA en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard en Greenbelt, Maryland.

Debido al brillo de la luna del lobo, causado por la luz solar reflejada, observar la lluvia de meteoros Cuadrántidas no será fácil.

Las Cuadrántidas alcanzarán su máxima actividad entre las 4 y las 7 p.m. ET del sábado, según Robert Lunsford, coordinador del informe de bólidos de la Sociedad Estadounidense de Meteoros. Sin embargo, el mejor momento para observarlas será desde la medianoche hasta el amanecer del domingo, agregó Lunsford.

La luna del lobo de enero será también la primera superluna de 2026, lo que generalmente significa que la luna llena estará más cerca de la Tierra de lo normal y se verá más grande y brillante en el cielo. Este astro invernal será una de las tres lunas más cercanas a la Tierra este año, y se espera que la luna fría de diciembre sea la más cercana, según Petro.

Sin embargo, Petro señaló que la diferencia entre una superluna y una luna llena es sutil. “Hay que fijarse bien para notarla”, añadió.

Para ayudar a apreciar las diferencias, la NASA ofrece una animación que muestra las fases lunares de 2026, lo que permite a los observadores del cielo visualizar la luna a lo largo del año.

Para una observación óptima, si las condiciones locales lo permiten, no se necesitan gafas especiales: se puede observar la luna sin peligro a simple vista o usar un telescopio o binoculares para verla con más detalle, explicó Petro. Lo ideal es encontrar un lugar oscuro con una vista despejada del horizonte, pero si no es posible, su playa o lugar favorito también servirá.

“Estar en un lugar especial y disfrutar de la luna llena lo hace aún más memorable”, concluyó Petro.

Dado que se espera que la misión Artemis II de la NASA envíe una tripulación de cuatro personas alrededor de la Luna a principios de febrero, Petro anima a la gente a observar el vecino celestial más cercano de la Tierra en los días previos a esta esperada misión. Será la primera vez en más de 50 años que los astronautas se aventuren más allá de la órbita terrestre baja.

“Salgan, miren al cielo y déjense maravillar” por la superluna de enero, dijo.

Mientras contemplan el astro, pueden imaginar cómo será para los astronautas de Artemis II, quienes, si todo sale bien, sobrevolarán la Luna y verán su cara oculta. Petro, quien dirige el equipo científico de la misión Artemis III de la NASA, explicó que estos astronautas observarán características que no podemos ver desde la Tierra.

Petro recomienda a los aficionados a la astronomía que comiencen su propia cuenta regresiva mental para Artemis II, sugiriendo que presten atención a las fases de la Luna.

La luna llena de enero recibe el nombre de “luna del lobo” debido al aumento de los aullidos de los lobos durante esta época del año, según The Old Farmer’s Almanac.

“Asignamos nombres a las lunas llenas basándonos en lo que ocurre en ese momento”, añadió Petro.

El origen del nombre proviene del idioma sioux, que describe esta luna como “la luna en la que los lobos corren juntos”.

Otros nombres alternativos provienen de otras tribus nativas de Estados Unidos, como mkokisis, que significa “luna del oso” para el pueblo potawatomi, y wiotehika wi, que significa “luna dura” para los lakota.

La lluvia de meteoros Cuadrántidas estará activa hasta el 16 de enero.

Los meteoros parecen irradiar desde la constelación de Boötes, también conocida como el Boyero, según explicó Lunsford, de la Sociedad Estadounidense de Meteoros, en un correo electrónico. Esta región se llamaba antiguamente Quadrans Muralis, de donde proviene el nombre de las Cuadrántidas, añadió.

Dado que la luna llena estará al 100% de su iluminación este fin de semana, la mayor parte de la actividad se verá opacada por el brillo lunar, indicó Lunsford. Sin embargo, sugirió que se pueden aumentar las posibilidades de observación mirando hacia el noreste, con la luna brillante a la espalda.

Con cielos despejados, explicó, se podrían ver hasta cinco meteoros Cuadrántidas por hora y posiblemente otros cinco meteoros aleatorios.

Lunsford señaló que las Cuadrántidas suelen viajar a una velocidad media, y las más brillantes dejan estelas persistentes que duran unos segundos después de que el meteoro haya desaparecido.

Las Cuadrántidas son conocidas por producir brillantes bólidos. Sin embargo, si se encuentra en Norteamérica, las probabilidades de ver los bólidos de las Cuadrántidas son escasas, según Lunsford. Pero no se preocupe si se pierde esta lluvia de meteoros. Habrá muchas otras en 2026.

Alrededor del 12 y 13 de agosto, se espera que la lluvia de meteoros Perseidas alcance su punto máximo, y las condiciones deberían ser ideales para la observación, con cielos oscuros gracias a la luna nueva, según EarthSky.

Tras el punto máximo de las Cuadrántidas, los aficionados a la observación del cielo tendrán que esperar hasta la lluvia de meteoros de las Líridas en abril.

Aquí están las fechas de las demás lluvias de meteoros que alcanzarán su máximo en 2026, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

Líridas: 21-22 de abril

Eta Acuáridas: 5-6 de mayo

Delta Acuáridas del Sur: 30-31 de julio

Alfa Capricórnidas: 30-31 de julio

Perseidas: 12-13 de agosto

Oriónidas: 21-22 de octubre

Táuridas del Sur: 4-5 de noviembre

Táuridas del Norte: 11-12 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Gemínidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

Aquí están las demás lunas llenas de 2026, junto con sus apodos, según el Farmers’ Almanac:

1 de febrero: luna de nieve

3 de marzo: luna del gusano

1 de abril: luna rosa

1 de mayo: luna de las flores

31 de mayo: luna azul

29 de junio: luna de fresa

29 de julio: luna del ciervo

28 de agosto: luna del esturión

26 de septiembre: luna de la cosecha

26 de octubre: luna del cazador

24 de noviembre: luna del castor

23 de diciembre: luna fría

