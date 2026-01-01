Maduro dice que hablará “en unos días” sobre el presunto ataque de la CIA en Venezuela

Por CNN en Español

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que podría hablar “dentro de unos días” sobre el presunto ataque de la CIA en territorio venezolano, aunque no confirmó ningún hecho ni ofreció detalles sobre el incidente. Es la primera vez que el mandatario se refiere al tema desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció a fines de la semana pasada un ataque contra una “gran instalación” ligada al narcotráfico. en la costa de Venezuela.

“Eso puede ser un tema que quizás conversemos dentro de unos días en una segunda versión de este podcast, seguramente dentro de algunos días pudiéramos conversarlo”, respondió Maduro cuando se le preguntó directamente por el ataque durante una entrevista con Ignacio Ramonet, grabada el miércoles pero transmitida este jueves por el canal estatal VTV.

“Lo que yo sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar y policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz”, añadió sin ofrecer más detalles.

CNN reportó el lunes que la CIA ejecutó un ataque con drones en diciembre contra una instalación portuaria en la costa venezolana, que el Gobierno de EE.UU. creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su posterior envío, según las fuentes.

Trump reconoció por primera vez el ataque en una entrevista la semana pasada que inicialmente pasó desapercibida, aunque ofreció pocos detalles, incluso cuando los reporteros le preguntaron directamente sobre el tema.

El ataque con drones de la CIA sería el primero que se conoce dentro de territorio venezolano desde que el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, comenzó un amplio despliegue de activos militares en el Caribe, que incluye ataques a embarcaciones que supuestamente transportan narcóticos, según ha dicho Washington sin presentar pruebas que respalden estas afirmaciones. Desde el 2 de septiembre, suman 34 botes destruidos en 28 ataques efectuados en aguas internacionales.

Durante la entrevista emitiada este jueves —en la que también estuvieron presentes su esposa Cilia Flores y el vicepresidente sectorial de Cultura y Comunicación, Freddy Ñáñez— Maduro se refirió además a las especulaciones sobre una segunda llamada con Trump y aseguró que solo han conversado por teléfono una vez.

“Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca y yo estaba en el Palacio de Miraflores”, dijo el mandatario venezolano y reiteró que se trató de una conversación “respetuosa”.

“Conversamos 10 minutos y fue una conversación respetuosa, muy respetuosa… de ahí las evoluciones post conversación no han sido agradables”, añadió.

Anteriormente, CNN reportó que Trump dijo a periodistas que tuvo una llamada con Maduro, pero tampoco profundizó en los detalles sobre esa conversación.

“No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”, dijo Trump. “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”.

Las tensiones entre Caracas y Washington se intensificaron este mes tras el anuncio por parte del presidente Trump de un “bloqueo total” de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia la costa de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

