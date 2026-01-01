Gobierno de Venezuela anuncia excarcelación de 88 personas detenidas durante las protestas de 2024

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Gobierno de Venezuela anunció este jueves la excarcelación de 88 personas detenidas en medio de la crisis poselectoral tras la votación presidencial de 2024, apenas una semana después de la liberación de otras 99 personas en Navidad.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario dijo en redes sociales que “estas acciones se enmarcan en el proceso de revisión integral de causas instruido por el presidente Nicolás Maduro”, y resaltó que las personas fueron detenidas inicialmente por “delitos cometidos en el marco de aciones violentas de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024”.

CNN contactó a las autoridades de Venezuela para solicitar detalles y está a la espera de una respuesta.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad había reportado más temprano este jueves la excarcelación de 87 personas. El colectivo dijo en un comunicado que el proceso se realizó de madrugada en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, en el norte del país.

“El que se hayan retomado las excarcelaciones es producto de la lucha de centenas de madres y familiares que se han movilizado, durante más de un año, para exigir justicia”, afirmó la nota del Comité, que consideró la medida “insuficiente”.

La cifra de 87 excarcelaciones, una persona menos que lo anunciado por el Gobierno, también fue reportada por el Comité Por la Libertad de Presos Políticos, que confirmó 29 casos, mientras que la organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón reportó que hasta el momento ha “verificado la excarcelación” de 33 personas.

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones dijo que los familiares recibieron el anuncio a las 3 a.m. (hora local) y que la mayoría de excarcelados tiene un régimen de presentación cada 30 días. “La persecución judicial no cesa, el Estado solo cambia la modalidad de la restricción de libertad”, apuntó la organización.

Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal, dijo en su cuenta de X que estaban verificando el número de excarcelaciones, pero que entre los liberados figuraría Jonathan Torres, detenido en 2024.

CNN contactó a Foro Penal para obtener más información sobre las excarcelaciones.

La semana pasada, en Navidad, el Gobierno excarceló a decenas de personas que estaban detenidas por motivos políticos. El Ministerio para el Servicio Penitenciario dijo que fueron 99, mientras que el Comité reportó 71 y la Foro Penal dijo que había verificado 61.

Fue la excarcelación más grande de 2025, aunque según activistas todavía hay cientos de personas detenidas por motivos políticos. Con corte al 29 de diciembre, Foro Penal contabilizaba 863 personas en esa situación, incluyendo a quienes fueron detenidos en 2024 y en años anteriores.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela niega que haya presos políticos en el país, y asegura que “garantiza un trato digno” a las personas privadas de libertad.

La Fiscalía de Venezuela reconoció entre finales de 2024 e inicios de 2025 la excarcelación de cientos de las más de 2.000 personas que fueron detenidas en el marco de las protestas postelectorales y que según las autoridades habrían cometido diversos actos contra el país. Posteriormente, el presidente Nicolás Maduro pidió revisar algunos casos por posibles “errores de procedimiento”, lo que derivó en unas 1.500 excarcelaciones, según la Fiscalía.

