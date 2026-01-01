Venezuela detiene a varios ciudadanos estadounidenses mientras aumentan las tensiones con EE.UU.

Por Kylie Atwood y Sean Lyngaas, CNN

Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido al menos a cinco estadounidenses en los últimos meses mientras EE.UU. desarrolla una campaña de presión contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, dijo a CNN un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.

Las circunstancias de los casos individuales varían, y algunos podrían haber estado involucrados en el contrabando de drogas, señaló el funcionario. Los funcionarios estadounidenses están recopilando información sobre lo que los estadounidenses estaban haciendo en Venezuela y en el momento de su detención, agregó el funcionario.

Los funcionarios del Gobierno de Trump creen que el Gobierno de Maduro está deteniendo a los estadounidenses para obtener influencia sobre EE.UU., dijo el funcionario, ya que la campaña de presión contra el presidente de Venezuela —que incluye ataques estadounidenses contra presuntos barcos con drogas, un ataque de la CIA a una instalación portuaria venezolana y el reciente bloqueo petrolero— se ha intensificado en los últimos meses.

La táctica refleja la de Rusia, aliado de larga data de Venezuela, que ha detenido a numerosos estadounidenses en suelo ruso en los últimos años para usarlos como moneda de cambio en las tensas relaciones de Moscú con EE.UU.

The New York Times fue el primero en informar sobre los estadounidenses detenidos recientemente.

El Departamento de Estado de EE.UU. no respondió a múltiples solicitudes de comentarios. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los funcionarios del Gobierno de Trump se han resistido a decir que están buscando activamente un cambio de régimen en Venezuela, pero han acusado a Maduro de ser ilegítimo y narcotraficante. La administración aumentó la presión sobre Maduro, incluido el “bloqueo” de buques petroleros sancionados y otras tácticas financieras.

En diciembre, el Departamento de Estado anunció dos conjuntos de sanciones contra miembros de la familia de Maduro, dirigidas a tres de sus sobrinos, su cuñada y otros familiares.

También en diciembre, EE.UU. realizó su primer ataque a un objetivo terrestre en Venezuela, golpeando una instalación portuaria en un ataque con dron de la CIA, informó CNN.

“Está claro que el status quo actual con el régimen venezolano actual es intolerable para Estados Unidos”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa en diciembre, cuando se le preguntó sobre los comentarios de la secretaria general de la Casa Blanca de que Trump “quiere seguir explotando barcos hasta que Maduro se rinda”.

Venezuela mantiene a cientos de personas como presos políticos, según activistas de derechos humanos, algunos de los cuales fueron detenidos tras las elecciones de 2024 en las que Maduro se declaró vencedor pero que observadores independientes calificaron de antidemocráticas.

Decenas de personas fueron liberadas de una prisión venezolana el jueves, informaron grupos de derechos venezolanos.

Jennifer Hansler de CNN contribuyó a este informe.