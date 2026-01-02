Equipo de CNN presencia múltiples explosiones en Caracas, capital de Venezuela

Por Stefano Pozzebon, Osmary Hernández y Triny Mena, CNN en Español

Un equipo de CNN presenció varias explosiones la madrugada del sábado en Caracas y reportó que algunas zonas de la ciudad estaban sin electricidad.

La primera explosión fue registrada aproximadamente a la 1:50 a.m., hora local (0:50 a.m., hora de Miami).

“Una fue tan fuerte que mi ventana tembló después de ello”, dijo la corresponsal de CNN en Español, Osmary Hernandez.

Varias zonas de la ciudad estaban sin energía eléctrica y los periodistas de CNN en la capital venezolana pudieron escuchar el sonido de aeronaves después de las explosiones.

La causa de las explosiones no estaba clara.

Un video obtenido y verificado por CNN mostraba dos columnas de humo elevándose hacia el cielo nocturno entre las luces de la ciudad. Se puede ver un resplandor naranja en la base de una de las columnas. A continuación, se ve brevemente un destello en otro lugar, seguido de un sordo estruendo.

Los medios de comunicación venezolanos Efecto Cocuyo y Tal Cual Digital informaron que también se escucharon explosiones en el estado La Guaira, al norte de Caracas, y en la costa del país, así como en Higuerote, una ciudad costera del estado Miranda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en repetidas ocasiones que su país se está preparando para tomar nuevas medidas contra las presuntas redes de tráfico de drogas en Venezuela y que los ataques terrestres comenzarán “pronto”.

En octubre, Trump dijo que autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para reprimir los flujos ilegales de migrantes y drogas procedentes de la nación sudamericana.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono para obtener comentarios.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

Con información de Alejandro Jaramillo.