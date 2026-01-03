Angelina Jolie visita el cruce de Rafah mientras los grupos de ayuda en Gaza enfrentan la suspensión israelí

Por Abeer Salman, CNN

Angelina Jolie, la actriz y ex enviada especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados, visitó el cruce de Rafah el viernes como parte de un viaje humanitario a Egipto, según un comunicado de los representantes de Jolie.

Su visita se produce mientras Israel anunció que suspenderá las operaciones de decenas de grupos de ayuda que trabajan en el enclave de Gaza.

“Hablé con agencias humanitarias que están trabajando arduamente para hacer todo lo posible por superar las restricciones y desafíos para entregar la ayuda necesaria a Gaza. Caminé por un gran almacén que estaba lleno de artículos a los que se les negó la entrada, la mayoría de ellos médicos”, dijo Jolie en un comunicado.

A principios de esta semana, Israel anunció que suspenderá las operaciones de organizaciones internacionales de ayuda que no renovaron su registro, lo que incluye exigir a las organizaciones que trabajan en Gaza que proporcionen datos personales de sus empleados.

Las agencias de ayuda han expresado repetidamente su preocupación por estos requisitos, citando la seguridad de sus empleados.

La medida de Israel se produce mientras 10 países advirtieron que la situación humanitaria en Gaza enfrenta un “deterioro renovado” y que las condiciones en el enclave “siguen siendo catastróficas”.

Israel dijo que sus normas de registro buscan evitar que Hamas explote la ayuda internacional, una afirmación que la ONU y los grupos de ayuda han rechazado. Una revisión del Gobierno de Estados Unidos a principios de este año no encontró pruebas de robo generalizado por parte de Hamas, afirmaciones que tanto Israel como el Departamento de Estado de EE.UU. han hecho.

Gaza, que yace en ruinas, está soportando un invierno riguroso, con fuertes lluvias y temperaturas en descenso que agravan unas condiciones de vida ya de por sí desesperadas.

Lluvias intensas y fuertes vientos han destruido las endebles y empapadas tiendas de campaña en las que muchos palestinos se ven obligados a sobrevivir, y al menos 20 personas han muerto por el colapso de casas y edificios mientras buscaban refugio de las severas condiciones climáticas, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza (GMO), controlada por Hamas.

Durante su visita, Jolie se reunió con trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja Egipcia y otras organizaciones locales para discutir cómo proporcionar ayuda adicional a Gaza.

“Lo que debe suceder está claro: el alto el fuego debe mantenerse, y el acceso debe ser sostenido, seguro y ampliado urgentemente para que la ayuda, el combustible y los suministros médicos críticos puedan moverse rápida y consistentemente, en el volumen requerido”, dijo Jolie en un comunicado.

“Los artículos de invierno y el equipo médico esencial deben trasladarse sin demora. Cada día de interrupción cuesta vidas”, continuó.

Jolie expresó su agradecimiento a los voluntarios que trabajan para brindar asistencia humanitaria.

Su oficina también informó que se está reuniendo con familias de refugiados palestinos y sudaneses en Egipto.

