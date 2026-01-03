La vicepresidenta de Venezuela exige “la inmediata liberación” de Maduro y su esposa

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió este sábado “la inmediata liberación” del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados durante la madrugada en un operativo militar de Estados Unidos.

Rodríguez expresó esta exigencia horas después de la captura de Maduro y Flores, ejecutada durante una operación de EE.UU. en Caracas y otros puntos del país sudamericano. Washington justifica la medida con el argumento de que la pareja y otras figuras públicas de Venezuela son responsables de narcoterrorismo, narcotráfico y otros delitos, cargos que Caracas rechaza.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, dijo Rodríguez esta tarde durante una sesión del Consejo de Defensa de la Nación transmitida por la televisora estatal VTV.

Junto a otros altos funcionarios, Rodríguez calificó de “secuestro” la captura de Maduro y Flores, consideró que se cometieron violaciones al derecho internacional y acusó que la integridad territorial de Venezuela fue “salvajemente atacada” por el operativo de EE.UU.

La vicepresidenta agregó que el Gobierno de Venezuela emitirá un decreto “de conmoción externa” —que enviará al Tribunal Supremo de Justicia para que lo valide— y llamó a que la ciudadanía se prepare para “defender” al país, sin dar detalles.

“Estamos llamando a la defensa de la vida. Que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque a los extremistas que han provocado esta agresión armada contra nuestro país la historia y la justicia los hará pagar”, dijo Rodríguez, al tiempo que pidió a otros gobiernos de América Latina que también respalden a Venezuela.

“Llamamos a los pueblos de la patria grande a mantenernos en unión, porque lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país”, señaló.

Las declaraciones de Rodríguez contrastan con las que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había dado apenas momentos antes, cuando en una conferencia de prensa en Florida dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con la vicepresidenta y ella, según Trump, se mostró dispuesta a colaborar en una nueva etapa para el país.

“Hay una vicepresidenta que fue designada por Maduro, en este momento ella es la vicepresidenta, me imagino que la presidenta acaba de asumir el mando. Ella tuvo una conversación con Marco. Ella dijo: ‘Vamos a hacer lo que ustedes necesiten’. Creo que ella fue bastante cortés. Vamos a hacer esto bien”, aseguró Trump.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. y busca contactar a la Vicepresidencia de Venezuela para pedir comentarios sobre los contrastes entre las declaraciones de ambas partes.

