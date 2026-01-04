Edmundo González Urrutia hace un llamado a la serenidad “como presidente de los venezolanos”

Por Sol Amaya y Uriel Blanco, CNN en Español

El líder opositor Edmundo González dijo este domingo que, “como presidente de los venezolanos”, las fuerzas armadas de Venezuela deben “hacer cumplir” la victoria electoral que, según alegan él y su movimiento político, obtuvo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la fuerza armada nacional y a las fuerzas de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, afirmó González en un video compartido en redes sociales.

González agregó que los recientes acontecimientos en Venezuela (los ataques de Estados Unidos el sábado en territorio venezolano y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores) son “un paso importante”, pero no es suficiente.

Este es el primer mensaje de la oposición luego de que Donald Trump dijera en una conferencia el sábado que María Corina Machado Machado era una “mujer muy agradable”, pero que “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país” para liderar Venezuela.

Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2025, publicó temprano el sábado un mensaje en sus redes sociales en el que pedía el reconocimiento de González Urrutia como “legítimo presidente”.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, dijo la líder opositora. Pero, tras los dichos de Trump, no hubo más comentarios por parte de los referentes opositores hasta este reciente mensaje de González Urrutia.

González Urrutia también destactó en su mensaje de este domingo que “la normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”.

“Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se encuentra a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político pero no sustituye las tareas políticas que aún tenemos por delante”, señaló, y agregó: “Ninguna transición política es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”.

González Urrutia insistió en que su legitimidad “proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro”.

“Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación sin impunidad”, concluye el mensaje.

González Urrutia se convirtió en candidato por la oposición en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela luego de que Machado fuera inhabilitada. En julio de 2024, las autoridades electorales venezolanas declararon ganador a Nicolás Maduro de los comicios presidenciales en medio de acusaciones generalizadas de fraude electoral. La oposición venezolana recopiló y publicó cientos de miles de actas de escrutinio y afirmó que González ganó con más del 70 % de los votos.

Los observadores internacionales del Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas, así como el propio análisis de CNN, concluyeron que los recuentos de votos publicados por la oposición eran legítimos.

En septiembre de 2024, meses después de las elecciones, González se fue a España temiendo por su seguridad. El líder opositor se encuentra en ese país desde entonces.

González es reconocido por EE.UU. y la mayoría de los gobiernos occidentales como el ganador de las elecciones de Venezuela en 2024.

