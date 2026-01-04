Las 5 cosas que debes saber sobre la captura de Maduro y el ataque de EE.UU. en Venezuela

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

Así reaccionaron líderes de la región al ataque de EE.UU. y la captura de Maduro. ¿Qué carta le queda al chavismo? La advertencia de Trump a Petro. Esta es una edición especial del 5 cosas. Primero la verdad.

EE.UU. lanzó una operación militar en Venezuela, atacó instalaciones y capturó a Nicolás Maduro y su esposa, argumentando motivos como narcotráfico, migración e inseguridad tras meses de presión y señalamientos al régimen. La acción busca llevarlo ante la justicia estadounidense y promover una transición política.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Estados Unidos “administrará” Venezuela de manera indefinida después de capturar a Maduro. Trump dijo que Estados Unidos tomaría el control de las enormes reservas de petróleo de Venezuela y reclutaría a empresas estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la devastada industria del país. Sigue los últimos desarrollos.

Líderes mundiales reaccionaron de forma dividida al ataque militar de EE. UU. en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: unos celebraron la caída del mandatario y apoyan la transición, mientras otros condenaron la intervención por violar la soberanía y pidieron respeto al derecho internacional.

Tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU., la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando constitucional y condenó el ataque, afirmando que Maduro sigue siendo el único presidente y exigiendo su liberación. Su rol destaca en un chavismo que busca resistir y mantener el poder en medio de la crisis política. Si hay un plan B que no pase por la Casa Blanca, todavía no hay señales.

El presidente Donald Trump lanzó el sábado una dura advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al citar la preocupación por el narcotráfico tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar a gran escala. “Tiene fábricas donde hace cocaína”, dijo Trump. “Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos”, y agregó: “Así que tiene que cuidar su trasero”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.