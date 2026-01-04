Padrino López respalda a Delcy Rodríguez como “presidenta encargada” de Venezuela y pide a población retomar sus actividades

Por CNN Español

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, respaldó este domingo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la “presidenta encargada” del país luego de que Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueran capturados por Estados Unidos en una operación militar que incluyó ataques en Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó el sábado que Rodríguez, que hasta ese mismo día ocupaba el cargo de vicepresidenta, asuma la presidencia del país como encargada y de forma temporal luego de la captura de Maduro.

“En atención a la decisión de la sala constitucional del TSJ, de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y en estricto cumplimiento a la ley orgánica sobre estados de excepción y la ley orgánica de seguridad de la nación, respaldamos plenamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional previamente suscrito”, anunció este domingo Padrino López, en un mensaje en video transmitido por la cadena estatal VTV.

Tras llamar a la población a retomar sus actividades, Padrino agregó que “la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”.

“Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días”, anunció Padrino.

En el papel de presidenta encargada, Rodríguez gobernaría con aún más capacidades que Maduro, ya que entra en vigor un decreto de estado de conmoción exterior que le otorga amplias facultades, como movilizar a la Fuerza Armada en todo el territorio, tomar la infraestructura de servicios públicos y activar “todos los planes de seguridad ciudadana”, según adelantó ella misma en septiembre pasado al anunciar el documento.

La juramentación oficial de Rodríguez como presidenta encargada aún sigue pendiente.

Tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y llevados a Nueva York, donde enfrentarán cargos de drogas.

Padrino exigió la “rápida liberación” de Maduro y Flores, y aseguró que ambos fueron secuestrados por EE.UU.

