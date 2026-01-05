El hijo de Maduro dice que su padre está “secuestrado” y pide “solidaridad internacional” con él

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro y diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo este lunes que su padre fue “secuestrado” por Estados Unidos y pidió “solidaridad internacional” con él para que regrese al país sudamericano.

Maduro Guerra hizo estas declaraciones durante la sesión de instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela, realizada dos días después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados el sábado en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Durante su discurso, Maduro Guerra señaló que esta operación violó la soberanía de Venezuela y que eso podría ocurrir en otro país.

“Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo. Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier nación que no decida someterse. Este no es un problema regional, es una amenaza directa a la estabilidad global, a la humanidad y a la igualdad soberana de las naciones”, dijo.

“Pueblos del mundo, a ustedes les digo: la solidaridad internacional con Nicolás, con Cilia, con Venezuela no es un gesto político opcional, es un deber ético y jurídico. El silencio frente a estas violaciones compromete a quienes callan y debilita el sistema internacional que todos dicen defender”, insistió.

Maduro Guerra también se refirió al hecho de haber sido incluido en la más reciente acusación de Estados Unidos contra su padre, Flores y otras personas, a quienes se les atribuyen delitos de narcotráfico y armas. Maduro Guerra rechazó los cargos. “Mi persona y mi familia está siendo perseguida”, dijo.

Antes durante la misma sesión, el diputado oficialista Fernando Soto Rojas reiteró que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada ante la imposibilidad material de que Maduro esté en el cargo. El domingo, Rodríguez encabezó su primer Consejo de Ministros en esa condición.

En su intervención, Soto Rojas también dijo que Maduro fue “secuestrado” y exigió que regrese a Venezuela.

“El presidente de los Estados Unidos, el señor (Donald) Trump, pretende ser fiscal, juez y policía del mundo. Desde la Venezuela Bolivariana le decimos: no podrán. Y vamos a desarrollar finalmente toda la solidaridad para que nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro, regrese victorioso”, señaló.

La captura de Maduro y su esposa, defendida por Estados Unidos con el argumento de que Maduro encabezaba operaciones de narcotráfico que afectan a la población estadounidense, ha sido rechazada por el Gobierno de Venezuela y algunos otros países de América Latina, como Cuba, Colombia, Chile, México y Uruguay. Maduro tuvo este lunes su primera audiencia judicial en Nueva York. Tanto él como su pareja se declararon inocentes de los cargos en su contra.

