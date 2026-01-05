Tras los ataques de EE.UU. en Venezuela, ¿qué pueden esperar Colombia y México?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Horas después del operativo militar de Estados Unidos que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, el presidente Donald Trump se presentó ante los medios para dar detalles sobre la operación, defender los planes de su Gobierno y enviar un mensaje a la región: lo que ocurrió en Venezuela podría pasar en cualquier otro país.

“Esta operación exitosa debe ser una advertencia a cualquier persona que amenaza la soberanía o que pone en peligro la vida de los estadounidenses”, dijo Trump.

“Todas las personas deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos y les va a pasar si no son justos aun con su propio pueblo”, insistió, al referirse a los delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas que Estados Unidos atribuye a Maduro y a su esposa, cargos que Venezuela rechaza.

Trump también habló el sábado de otro líder de la región con quien ha mantenido tensiones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de quien dijo que “tiene que cuidar su trasero” porque “tiene fábricas donde se hace cocaína” en su país. Este domingo siguió en esa línea, al decir que Petro es “un hombre que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo”.

Petro respondió a Trump el mismo domingo en su cuenta de X, donde le exigió dejar de “calumniarlo”. “No vea narcotraficantes dónde solo hay genuinos guerreros por la Democracia y la Libertad”, escribió. Más tarde, la Cancillería de Colombia también rechazó los dichos de Trump.

Pero además de hablar de Venezuela y Colombia, este fin de semana Trump habló de México, un país con el que el suyo comparte una frontera de 3.100 kilómetros, amplias relaciones comerciales y problemas de seguridad. El sábado, durante una entrevista con Fox News, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum “es una buena mujer” pero “está muy asustada con los cárteles”. “Tenemos que hacer algo”, remató.

Este lunes, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México rechazó cualquier intervención en asuntos internos de otros países y dijo que México es un país libre y soberano donde manda el pueblo. “Cooperación, sí, subordinación e intervención, no”, resaltó Sheinbaum.

Así, con un Trump orgulloso de haber capturado a Maduro y que se dice dispuesto a entrar a otro país si lo considera necesario para defender los intereses de Estados Unidos, ¿Colombia y México podrían esperar acciones militares similares a la que hubo en Venezuela?

Analistas consultadas por CNN consideraron poco probable que Estados Unidos busque realizar un operativo militar en Colombia o México en el corto plazo. Sin embargo, coincidieron en que ese escenario no debe descartarse en lo que resta del mandato de Trump, a pesar del rechazo que el despliegue en Venezuela ha generado entre algunos gobiernos y los cuestionamientos sobre su fundamento legal que han surgido incluso en EE.UU.

“La regla general con el presidente Trump es que las opciones nunca están fuera de la mesa para él”, dijo Katherine Thompson, analista de la organización no gubernamental Cato Institute.

“Si yo estuviera en la silla de esas autoridades, ciertamente tendría eso dentro de mis cálculos siempre. ¿Qué tan realista creo que es? Probablemente no en el plazo inmediato porque no solo representaría una escalada para Estados Unidos, sino por las implicaciones en términos de recursos, personal y de cómo se vería una campaña de largo aliento en el hemisferio occidental”, agregó la especialista.

Renata Segura, directora del Programa para América Latina y el Caribe de la organización no gubernamental International Crisis Group, coincidió en que un ataque en Colombia o México no es previsible en el corto plazo, pero consideró que los presidentes Petro y Sheinbaum sí “deberían estar preocupados” ante una posible intervención estadounidense.

En un escenario así, argumentó Segura, Estados Unidos no buscaría capturar a ninguno de los dos mandatarios —dado que no tienen órdenes de detención en EE.UU., como sí la tenía Maduro—, sino que probablemente atacaría puntos dedicados a actividades de narcotráfico.

“Lo que estamos viendo es la implementación en la vida real de la doctrina de seguridad nacional que el presidente Trump puso en la mesa hace un par de semanas, y en esa doctrina quedaba de manera muy clara que, para Estados Unidos, América Latina es su área de influencia, que no van a tener ninguna cautela en intervenir militarmente si ellos lo consideran necesario”, dijo la analista.

“Hemos visto cómo el presidente Trump durante su campaña, pero durante su primer año de Gobierno también, ha puesto el tema del narcotráfico central en la agenda con América Latina. Obviamente, para Colombia y para México eso es una gran preocupación, siendo los dos países donde se produce la mayoría de las drogas que llegan a Estados Unidos”, agregó.

Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025, ha tenido diferentes tipos de tensión con Sheinbaum y Petro, derivado de factores como la ubicación geográfica de México y Colombia y sus vínculos económicos, migratorios y de seguridad con Estados Unidos.

Con Sheinbaum, Trump ha tenido una relación que ambos mandatarios han descrito como respetuosa y cordial, aunque Sheinbaum en varias ocasiones ha hecho público su desacuerdo con algunos planteamientos de Trump, como la posibilidad de que fuerzas estadounidenses actúen en territorio mexicano. Frente a esto, Sheinbaum ha insistido en que México cooperará con Estados Unidos en el combate al crimen, pero no se subordinará ni cederá soberanía.

En cambio, la relación entre Trump y Petro ha sido más tensa. Temas como la política migratoria de Estados Unidos o los aranceles han causado diferendos diplomáticos, que se intensificaron en octubre cuando Trump llamó a Petro “líder del narcotráfico ilegal”. Petro rechaza los señalamientos de Trump e insiste en que, contrario a lo que él dice, Colombia ha hecho grandes esfuerzos para decomisar toneladas de cocaína y otras drogas.

A lo largo del sábado, tanto Petro como Sheinbaum se manifestaron en contra del operativo que condujo a la captura de Maduro y su esposa, y este domingo, sus gobiernos suscribieron un comunicado junto a Brasil, Chile, Uruguay y España para rechazar lo sucedido en Venezuela.

“Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”, dice el mensaje.

Pese a que el operativo de Estados Unidos en Venezuela ha generado controversia en la región y en el propio país —como antes ocurrió con la legalidad de los ataques de fuerzas estadounidenses contra botes que supuestamente llevaban drogas—, Trump dice que tenía facultades para llevarlo a cabo y no pondrá freno a su estrategia de seguridad.

Algunos países han pedido que este asunto se discuta en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, pero las analistas consultadas ven poco probable que de ese u otro organismo multilateral pueda surgir alguna resolución que detenga las acciones militares de Estados Unidos.

Segura, del International Crisis Group, consideró que el factor que podría ser clave para frenar los despliegues de Estados Unidos sería que la ciudadanía de ese país se exprese mayoritariamente en contra de estas maniobras.

“Quizá lo más importante en este sentido sería la reacción de los norteamericanos a la intervención en Venezuela. Si hay algo que podría frenar al presidente es la opinión pública. Trump es un presidente que está muy preocupado sobre cómo lo ven los ciudadanos norteamericanos, más que los países de la región o el marco legal”, dijo Segura.

“Creo que la única manera en que esto se frenaría es si él ve que esto es algo que le está haciendo daño a los republicanos en las elecciones o en sus niveles de aprobación”, concluyó.

De su lado, Thompson, del Cato Institute, insistió en que el riesgo de un ataque de Estados Unidos en países como Colombia o México no es inminente, pero no debe perderse del punto de mira de sus gobernantes.

“No me preocuparía por eso mañana, pero creo que durante las próximas semanas y meses habrá una discusión más robusta sobre cuál es la verdadera estrategia de Estados Unidos en el largo plazo para el hemisferio, y creo que, si yo fuera uno de los líderes en esos países, ciertamente observaría esa discusión de cerca”, dijo.

