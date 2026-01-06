Cuba reveló las identidades de los 32 agentes cubanos que murieron en el ataque de EE.UU. en Venezuela

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Gobierno de Cuba divulgó este martes las identidades de los 32 agentes nacionales que trabajaban en el aparato de seguridad del Gobierno de Venezuela y murieron durante el ataque del sábado de Estados Unidos en Caracas.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos”, dijo el Ministerio de las Fuerzas Armadas al compartir el listado, que incluye a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, de entre 26 y 67 años.

“Honor y gloria a nuestros combatientes, caídos heroicamente enfrentando la agresión criminal y de terrorismo de Estado del Gobierno de EE.UU. contra Venezuela”, dijo el canciller Bruno Rodríguez en X. “Derramaron su sangre cumpliendo con su deber de revolucionarios e internacionalistas”, afirmó.

El listado quedó dividido en dos:

Combatientes del Ministerio del Interior:

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Mayor Hernán González Perera (43 años)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

Capitán Addriel Adrián Socarrás Tamayo (32 años)

Capitán Bismar Mora Aponte (50 años)

Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)

Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)

Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)

Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)

Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez (43 años)

Primer teniente Yunior Estévez Samón (32 años)

Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

Teniente Yoandys Rojas Pérez (46 años)

Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias:

Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)

Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)

Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)

Soldado (r) Alexander Noda Gutierrez (48 años)

Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)

Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)

Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)

Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)

Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)

Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)

Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)

El presidente Miguel Díaz-Canel ordenó dos días de luto oficial a partir del lunes, durante los cuales las banderas ondean a media asta y se suspenderán la mayor parte de los actos públicos.

Según detalló el mandatario, los cubanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”. Además, detalló que murieron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, durante la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Cuba y Venezuela, dos estrechos aliados, mantienen desde 2000 un convenio integral de cooperación que permite a miles de médicos cubanos, profesionales de la educación, el deporte y otras esferas permanecer en el país sudamericano, pero ninguno de los dos había reconocido hasta ahora la labor de agentes en tareas de inteligencia o seguridad, por lo que se trataba de un secreto a voces.

Dado que el Gobierno de Venezuela no ha divulgado el total de bajas por la intervención militar del sábado, se desconoce qué porcentaje de fallecidos representan los 32 cubanos.

El canciller de Venezula, Yván Gil, dijo el domingo que el personal “actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional”.

