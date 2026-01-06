Incluso tras la captura de Maduro, los demócratas intentan mantener el foco en el costo de vida

Por Arit John, CNN

Los demócratas lidian con cómo responder mejor a la intervención militar del Gobierno de Trump en Venezuela, mientras la operación para capturar a Nicolás Maduro puso de relieve diferencias de política exterior dentro del partido y desvió la atención de su énfasis en el costo de vida.

La captura de Maduro ha obligado a los demócratas a considerar hasta qué punto criticar la forma en que el Gobierno de Trump depuso al presidente venezolano, incluso si muchos celebran su salida del poder.

Varios demócratas en el Congreso han criticado duramente al presidente Donald Trump por llevar a cabo la operación sin notificar a los legisladores, al tiempo que cuestionan a Maduro, quien desde hace tiempo ha sido condenado de manera bipartidista.

“La Constitución no es una cuestión de conveniencia. Es una obligación”, dijo el lunes el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. “No existe una excepción Trump a la Constitución de Estados Unidos”.

Se espera que el Senado vote esta semana una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump respecto a Venezuela, en medio de los ataques mortales de su Gobierno contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Varios demócratas han buscado vincular la operación en Venezuela con los costos de la atención médica y otras preocupaciones por el costo de vida, al argumentar que Trump está más concentrado en la política exterior que en la agenda interna, pese a haber hecho campaña en contra de las guerras en el extranjero.

“¿Queremos iniciar más guerras de cambio de régimen centradas en el petróleo, o queremos atención médica para el pueblo estadounidense?”, dijo el representante demócrata por Nueva York, Patrick Ryan, veterano de combate del Ejército, a Dana Bash, de CNN, el lunes. “Esa es la decisión que se tomó sin consulta al pueblo ni al Congreso el 3 de enero, con la que muchos de nosotros despertamos esa mañana”.

Posibles aspirantes presidenciales para 2028 han puesto el foco en la expiración, el 1 de enero, de los créditos fiscales ampliados para las primas de los planes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, lo que ha llevado a millones de estadounidenses a enfrentar mayores costos de atención médica. Al mismo tiempo, han subrayado su oposición a Maduro.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo en una entrevista con una emisora local que Maduro es un “tipo malo” que robó elecciones, oprimió a su pueblo y se alió con adversarios de Estados Unidos. Pero también expresó preocupación por la magnitud del trabajo pendiente en el frente interno.

“Estamos viendo a miles de personas perder su cobertura de salud aquí en Pensilvania”, dijo Shapiro. “La idea de que vayamos a enredarnos en guerras en el extranjero en lugar de arreglar los problemas en casa es lo que más me molesta de esto”.

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, escribió en X que los estadounidenses “merecen un presidente enfocado en hacer sus vidas más asequibles”.

La representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, a quien se ha mencionado como posible candidata presidencial en el futuro, escribió en X que el juicio de Maduro buscaba “distraer del caso Epstein y del aumento vertiginoso de los costos de la atención médica”, en referencia a la divulgación de archivos del Departamento de Justicia sobre el fallecido y desacreditado delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los demócratas, en particular los veteranos, han señalado las reiteradas referencias de Trump a las reservas petroleras de Venezuela para trazar paralelos con la invasión de Estados Unidos a Iraq y advertir sobre el riesgo de otra “guerra eterna”, costosa y mortal.

Las reacciones iniciales de los estadounidenses a la operación militar que capturó a Maduro estuvieron divididas, según una encuesta de The Washington Post realizada durante el fin de semana.

En ese sondeo, el 40 % de los adultos en Estados Unidos aprobó el envío de fuerzas militares a Venezuela para capturar a Maduro, el 42 % lo desaprobó y el 18 % dijo no estar seguro.

Una mayoría del 63 % afirmó que la operación debía haber requerido la aprobación del Congreso, mientras que el 37 % consideró apropiado que el presidente Trump la ordenara por su cuenta.

Para los demócratas, construir un argumento de política interna puede resultar más sencillo que afirmarse en el frente de la política exterior.

Joel Rubin, estratega demócrata y ex subsecretario adjunto de Estado durante el gobierno de Barack Obama, dijo que Trump desperdició la oportunidad de lograr un consenso bipartidista sobre la salida de Maduro al eludir al Congreso y que además falló en comunicar con claridad qué sigue. No obstante, instó a los posibles candidatos presidenciales demócratas a no “complacer a la base”.

“Si eres un candidato serio, vas a intentar explicar por qué es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos hacerlo bien”, dijo. “¿Será determinante para el voto? Probablemente no, pero sin duda será determinante para la percepción de su seriedad como líder”.

La acción militar del fin de semana puso de relieve uno de los principales desafíos que han enfrentado los demócratas durante el primer año del presidente de regreso en el cargo: servir como contrapeso al Poder Ejecutivo desde la minoría.

“Esto ha sido parte del problema con la respuesta de los demócratas a Trump en general”, dijo Matt Duss, vicepresidente ejecutivo del Center for International Policy y exasesor del senador Bernie Sanders, quien calificó la operación de ilegal. “Sus acciones no reflejan sus palabras cuando se trata de la alarma que intentan encender. Necesitan empezar a actuar como si realmente creyeran que esto es una crisis”.

