La Casa Blanca discute ‘opciones’ para adquirir Groenlandia y dice que el uso militar no está descartado

La Casa Blanca dijo este martes que está “analizando una variedad de opciones” para adquirir Groenlandia, y señaló que el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no está descartado.

“El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es fundamental para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica. El presidente y su equipo están evaluando diversas alternativas para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir a las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre es una opción disponible para el comandante en jefe”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado a CNN.

El presidente Donald Trump ha mostrado en los últimos días un renovado interés en adquirir este territorio danés, lo que provocó una declaración de apoyo a Dinamarca por parte de líderes europeos este mismo martes.

El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo a Jake Tapper de CNN el lunes que nadie enfrentaría militarmente a Estados Unidos “por el futuro de Groenlandia”.

Noticia en desarrollo…

