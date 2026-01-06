Messi reveló más detalles del paso por Newell’s, la prueba en River Plate y su futuro: ¿entrenador, mánager o propietario?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Faltan poco más de 150 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el capitán de la selección que buscará retener el trofeo ganado hace poco más de tres años en Qatar está descansando tras un intenso año repartido entre Estados Unidos y los compromisos internacionales con la Albiceleste.

Con la tranquilidad del deber cumplido, semanas después de cerrar el 2025 con la MLS Cup bajo el brazo, Lionel Messi le dio una extensa entrevista al canal de streaming Luzu TV, donde repasó algunos momentos clave de su carrera, su presente en la Florida y su futuro fuera de las canchas.

Puede que todavía no sepa cuándo exactamente colgará los botines, pero Messi sí tiene claro qué es lo que no hará después de ese momento: “No me veo como entrenador”, afirmó en Luzu. “Mánager me gusta, pero más me gustaría ser propietario”, dijo el delantero del Inter Miami.

“Me gustaría tener mi propio club, arrancar desde abajo, hacerlo crecer. Poder darles la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante. Si tengo que elegir es lo que más me llamaría”, enfatizó el nacido en Rosario hace 38 años.

Messi ha hablado sobre el retiro en los últimos meses, aunque sin dar fechas específicas. En noviembre reconoció que está en su recta final, cuando en un evento empresarial en Miami declaró que “el fútbol lamentablemente tiene fecha de caducidad”. Es más, ni siquiera quiso confirmar que estará en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, supeditando su participación al nivel que vaya mostrando en los primeros meses de este año.

Al margen de la selección, el argentino es pieza fundamental en el Inter Miami, con el que viene de salir campeón, e incluso ya firmó una renovación de contrato con las Garzas hasta 2027 en el estadio que se estrenará en pocos meses.

Messi también brindó nuevos detalles sobre sus inicios en el fútbol en Argentina y la necesidad que acabó por encarrilar su camino hacia la Masía (la inagotable cantera del FC Barcelona en España): la del tratamiento de crecimiento al que se sometió en su niñez.

“Tenía 11 años. Me acuerdo que fui a hacer unas pruebas, unos análisis, y ahí me dijeron lo que tenía. El tratamiento era muy caro. Lo empecé en Newell’s, que dijo que se iba a hacer cargo, y la empresa en la que trabajaba mi papá también iba a ayudar”, dijo el rosarino.

Allí dejó en claro cierto malestar de su familia con la entonces dirigencia del club de su ciudad natal: “Muchas veces la hicieron ir a mi mamá hasta la otra punta de Rosario y no le daban la plata, por eso también el enojo de ella con Newell’s. El club no tiene nada que ver, era la persona que estaba ahí el problema. Me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir”, reveló en la conversación.

Fue entonces que el mismo Messi fue a Buenos Aires para probarse en River Plate, uno de los equipos más importantes del país: “fui por mi cuenta, hice una prueba, estuve entrenando. River me dijo que quería que me quede y que se iba a hacer cargo del tratamiento, me tenía que quedar en la pensión”. El problema vino cuando hubo que discutir el pase del joven Lionel: “Lo único es que yo tenía que sacar el pase de Newell’s, me dijeron que ellos con eso no podían hacer nada, y cuando fui a pedir el pase no me lo dieron. Ahí se cortó todo”.

Para Messi, el final fue incluso mejor del entonces esperado. Llegó el FC Barcelona, la Masía, Guardiola, las tres Champions League, los ocho Balón de Oro y la Copa del Mundo, que después de mucho soñarla, se quedó en las manos del astro argentino.

