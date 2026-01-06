Playoffs de la NFL: comienza el camino para definir al campeón del Super Bowl LX

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

El camino al Super Bowl LX ya está trazado. Al terminar la temporada regular solo quedó lo mejor de cada una de las conferencias en los playoffs, y desde este sábado en adelante, los aficionados al fútbol americano podrán disfrutar de una ruta intensa y muy interesante para definir a los finalistas por el título a disputarse en California el 8 de febrero.

Es por esto que es bueno revisar los duelos de comodines de las dos conferencias, y las opciones de los equipos con mejor marca de cada lado en esta temporada.

La Conferencia Nacional tendrá dos duelos clásicos y un partido entre uno de los candidatos fuertes y uno que aspira a sorprender.

1. Rams de Los Ángeles vs. Panthers de Carolina

La ofensiva voraz de los Rams, comandada por el candidato a Jugador Más Valioso de la liga Matthew Stafford, choca contra el sorpresivo equipo liderado por Bryce Young. Las alternativas ofensivas que tiene el equipo de Sean McVay, con Stafford lanzándole balones a Puka Nacua y Davante Adams, hacen que una endeble defensa de Carolina tenga que emplearse a fondo si quiere trascender.

2. Packers de Green Bay vs. Bears de Chicago

El equipo de Ben Johnson se hace un festín cuando ataca y buscará ratificarlo ante una defensa de los Packers llena de bajas, especialmente por la dolorosa ausencia de su principal apoyador defensivo, Micah Parsons. Sin embargo, Jordan Love no ha perdido todavía un partido de comodines, aunque está en duda su buen estado físico tras salir apenas del protocolo de conmoción.

Si Love y los Packers le hacen daño a la blanda defensiva de Chicago -de las que más puntos permite en la liga-, pueden tener oportunidades en el clásico más antiguo de la NFL en versión postemporada.

3. 49ers de San Francisco vs. Eagles de Filadelfia

La defensiva de los Eagles ha apretado todas las tuercas para entrar al playoff de la mejor forma posible. Nick Sirianni, sin embargo, debe dar aún con la consistencia ofensiva que los llevó a ser campeones el año pasado.

Enfrente, la mermada defensa de los 49ers tendrá que detener a Saquon Barkley y Jalen Hurts, y confiar, desde el lado ofensivo, en la magia de Brock Purdy para lograr una clasificación que tiene una motivación adicional este año, con el Super Bowl en casa.

4. Descanso: Seahawks de Seattle

Los halcones marinos terminaron a todo vapor el año, pero cabe la pregunta de si su rendimiento se cortará tras pasar la primera semana de los playoffs de descanso. Las dudas sobre la confiabilidad que puede ofrecer Sam Darnold en medio de los partidos difíciles de la postemporada será otro reto a superar para un equipo que luce sólido, pero que aún deja algunas preguntas abiertas.

En la Conferencia Americana, los partidos tendrán un duelo disparejo y otros dos bastante reñidos para comenzar a definir los equipos que jugarán en las últimas instancias de la temporada.

1. Bills de Buffalo vs. Jaguars de Jacksonville

Los Bills están ante su mejor oportunidad en los últimos años. No está la bestia negra, los Chiefs de Kansas City, que siempre los dejaron eliminados, y también parece que esa combinación de experiencia y juventud, con el liderazgo de Josh Allen, les da ventaja sobre el equipo de Jacksonville, que llega con un juego alegre y desinhibido, con un gran quarterback como Trevor Lawrence en buena forma. Será un duelo parejo, donde los Bills tendrán de su lado la experiencia y los Jaguars la inspiración de jugar en casa.

2. Chargers de Los Ángeles vs. Patriots de New England

El joven equipo de Mike Vrabel, que recuerda a los días en los que los Patriots tenían a Bill Bellichick y Tom Brady, se pone al frente de unos Chargers llevados por la experiencia de Jim Harbaugh en el banquillo y Justin Herbert en el campo. El gran nivel de la defensa de Nueva Inglaterra, que jugará además en casa, y la inspiración de Drake Maye, los ponen como candidatos por arriba de unos Chargers que tienen lo suyo y pueden sorprender.

3. Texans de Houston vs. Steelers de Pittsburgh

El posible último baile de Aaron Rodgers en playoffs será comandando a unos Steelers que se clasificaron de susto en susto, ante la férrea defensa de unos Texans que también deja sus dudas a la hora de ir al ataque, que encabeza C.J. Stroud. Rodgers tirará de toda su experiencia, que se pondrá cara a cara con la juventud de Stroud para definir al último clasificado a la ronda divisional.

4. Descanso: Broncos de Denver

La mano de Sean Payton llevó a un equipo muy joven, con un quarterback de segundo año como Bo Nix, hasta el primer lugar de la AFC. Sin embargo, la experiencia de Payton contrasta precisamente con lo poco fiable de un equipo que, pese a que se impuso con la mejor marca de la Conferencia Americana, le falta experiencia para llegar lejos en el playoff.

El panorama completo pinta unos playoffs que serán muy entretenidos en este 2026.

