Cientos de miles de venezolanos aún enfrentan la deportación de EE.UU. tras la captura de Maduro

Por Priscilla Álvarez y Catalina E. Shoichet, CNN

El destino de cientos de miles de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos sigue en el limbo tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que augura un futuro incierto para el país.

La línea dura del presidente Donald Trump frente a los abusos del Gobierno de Maduro contribuyó a su triunfo rotundo en el sur de Florida, donde los venezolanos constituyen una gran parte de la población.

Pero la relación entre su administración y la comunidad venezolana ha sido turbulenta.

El año pasado, una serie de medidas de la administración Trump que eliminaron las protecciones contra la deportación de los venezolanos, muchos de los cuales huyeron de su país en medio del deterioro de las condiciones económicas y el temor a la persecución política, generaron un sentimiento de traición.

Ahora, mientras muchos venezolanos en Estados Unidos celebraron la captura de Maduro y su esposa por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas, también siguen preocupados por el equipo que sigue en el poder allí y por lo que podría esperarles si la administración Trump los envía de regreso.

“Podría haber progreso. No sabemos cuándo. No sabemos si habrá progreso. Pero lo que sabemos es que vivimos actualmente y la situación se ve terriblemente mal para cualquiera que quiera ir a Venezuela ahora mismo”, declaró Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Americano. “La incertidumbre es enorme, más grande que nunca, y la desesperación es algo que ni siquiera puedo explicar”.

La administración Trump dejó en claro su intención de continuar deportando a venezolanos, incluso mediante el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, en una presentación judicial del lunes que citó la acusación del Departamento de Justicia contra Maduro para justificar el uso de la autoridad en tiempos de guerra, que está atrapada en un litigio en curso.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también manifestó durante el fin de semana que las decisiones de la administración sobre los programas de inmigración que benefician a los venezolanos no han cambiado tras la captura de Maduro.

“Venezuela hoy es más libre que ayer, y seguirá siendo así mientras el presidente Trump esté en la Casa Blanca y se asegure de proteger los intereses del pueblo estadounidense, porque ese efecto dominó seguirá trayendo ese tipo de libertad también a Venezuela”, declaró Noem en Fox News Sunday.

Altos funcionarios de Trump han hecho eco de esa opinión, argumentando que Venezuela se encuentra en mejor situación ahora que hace unos días, lo que facilita el regreso de sus ciudadanos.

Internamente, los funcionarios de Seguridad Nacional continuaron con las operaciones de rutina, incluso en lo que respecta a los venezolanos.

Sin embargo, comentarios adicionales de Noem en la entrevista con Fox causaron confusión durante el fin de semana, cuando la secretaria declaró que los venezolanos a quienes se les había revocado la protección temporal podían solicitar el estatus de refugiado.

El departamento aclaró posteriormente las declaraciones de Noem en redes sociales.

“La secretaria Noem puso fin al Estatus de Protección Temporal para más de 500.000 venezolanos”, manifestó el departamento en una publicación en X, “y ahora pueden regresar a casa, a un país que aman”.

Ese sentimiento ha sido reiterado por los funcionarios en múltiples declaraciones públicas posteriores.

“La postura no ha cambiado: el USCIS alienta a todos los venezolanos que se encuentran ilegalmente en EE.UU. a usar la aplicación CBP Home para obtener ayuda con un regreso seguro y ordenado a su país. Como siempre, el USCIS continuará procesando las solicitudes de asilo y refugio de acuerdo con la ley vigente y las actualizaciones de las políticas oficiales”, declaró Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., en un comunicado a CNN.

La inestabilidad en Venezuela durante los últimos años ya ha alimentado una crisis masiva de refugiados que asciende a casi 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.

Cientos de miles de ellos llegaron a Estados Unidos en dos décadas. Entre 2000 y 2021, la población de origen venezolano aumentó casi un 600 %, según el Pew Research Center. A mediados de 2024, se estimaba que había 764.000 migrantes venezolanos viviendo en Estados Unidos, según el Migration Policy Institute.

El año pasado, la administración Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos y el programa de libertad condicional que permitía a los venezolanos, así como a personas de otras nacionalidades, vivir y trabajar temporalmente en el país.

Ambas decisiones fueron impugnadas legalmente. Más de 600.000 venezolanos son beneficiarios del TPS.

Muchos venezolanos residentes en Estados Unidos ya enfrentaban incertidumbre incluso antes del arresto de Maduro, según Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria estadounidense del Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista.

Algunos están solicitando asilo, pero la congestión en los tribunales de inmigración y la congelación de solicitudes en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implican que obtener respuestas es un proceso largo.

“Hay un porcentaje considerable de venezolanos en Estados Unidos que no tienen estatus migratorio. Y debido a la prohibición de viajes y la pausa asociada en el USCIS, no pueden obtener otro tipo de validación legal, como asilo. Incluso si se les concedió algo durante la presidencia de Biden, ahora el USCIS está revisando los estatus migratorios otorgados por la administración pasada”, indicó Gelatt.

Incluso si las condiciones mejoran dramáticamente en Venezuela, opinó, eso no significa que los millones de venezolanos que huyeron bajo el régimen de Maduro regresarán.

Exfuncionarios de Seguridad Nacional dijeron que, por lo general, las administraciones harían lo contrario en esta situación y considerarían protecciones temporales para los ciudadanos de un país que enfrenta crisis.

“Un evento con tanta inestabilidad política normalmente estimularía un aumento en las solicitudes de asilo y posibles concesiones de TPS y/o libertad condicional”, declaró Sarah Pierce, directora de política social en Third Way y exfuncionaria de alto rango del USCIS.

La comunidad venezolana ha mostrado sentimientos encontrados.

Manifestantes jubilosos cantaron y bailaron en las calles del suburbio de Doral, Florida, una ciudad a unos 24 kilómetros al oeste de Miami, hogar de más inmigrantes venezolanos que cualquier otra ciudad de Estados Unidos, conocida cariñosamente como “Doralzuela”.

“Tenemos miedo pero esperanza”, comentó a CNN durante el fin de semana la venezolana-estadounidense Marisela Lara, quien vive en Miami.

Muchos migrantes venezolanos en Estados Unidos albergan las mismas preocupaciones a pesar de la destitución de Maduro, dado que el mismo aparato opresivo sigue vigente en el país.

“La mayoría de mis clientes estaban muy, muy contentos inmediatamente después del incidente, pero ahora les preocupa que vayan a tener el mismo grupo de individuos en el poder en Venezuela”, expresó Helena Tetzeli, abogada de inmigración con sede en Miami que representa a alrededor de 100 venezolanos.

“Mis clientes abarcan toda la gama en términos de inclinaciones políticas. En general, una cosa que tienen en común es una actitud de esperar y ver si realmente habrá un cambio de regreso a la democracia en Venezuela o un elenco diferente de personajes que sean más deferentes con Estados Unidos”, agregó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.