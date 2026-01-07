Mientras Venezuela se doblega bajo el Gobierno de Trump, Irán ve un paralelo incómodo

Por Mostafa Salem, CNN

Los focos de protesta que estallaron en todo Irán durante la última semana han intensificado la presión sobre un Gobierno disfuncional que lucha por gestionar una crisis económica en espiral.

Pero una dramática operación militar estadounidense a más de 11.000 kilómetros de distancia se cierne aún más sobre la República Islámica.

Irán amaneció el fin de semana con dramáticas escenas del desembarco de fuerzas estadounidenses en Caracas, la capital venezolana, para capturar al presidente Nicolás Maduro, aliado de Teherán, y trasladarlo a Estados Unidos en una descarada operación nocturna en la que el mandatario y su esposa fueron sacados a rastras de su dormitorio.

El lunes, Trump lanzó su segunda amenaza a Irán en menos de una semana, advirtiendo nuevamente que si las autoridades matan a los manifestantes, Estados Unidos respondería.

Los dirigentes iraníes, que ya enfrentan disturbios internos y múltiples crisis, ahora enfrentan la perspectiva de una renovada acción militar estadounidense después de que sus instalaciones nucleares fueran bombardeadas el verano pasado, una escalada impulsada por un envalentonado presidente estadounidense que también ha amenazado a otros adversarios a raíz del ataque a Venezuela.

“Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a recibir un golpe muy duro por parte de Estados Unidos”, advirtió Trump a bordo del Air Force One el lunes.

Las protestas estallaron en Irán la semana pasada cuando comerciantes descontentos salieron a las calles para manifestarse contra la caída de la moneda del país.

Al principio mayoritariamente pacíficas y localizadas, las manifestaciones se extendieron rápidamente a nivel nacional a medida que otros segmentos de la población se unían, lo que provocó disturbios en 88 ciudades de 27 de las 31 provincias de Irán, según informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), un grupo activista con sede en Estados Unidos.

El régimen finalmente desplegó la fuerza paramilitar Basij para reprimir a cientos de manifestantes.

Tras nueve días de protestas, al menos 29 manifestantes han muerto y casi 1.200 han sido arrestados, de acuerdo con HRANA.

Las fuerzas de seguridad iraníes reprimieron las manifestaciones, incluso allanaron un hospital en Ilam el domingo, donde arrestaron a manifestantes heridos, una táctica habitual del aparato de seguridad.

Las duras advertencias de Trump han enfurecido a los líderes del país, quienes desde entonces han redoblado sus esfuerzos para reprimir las protestas.

Los dirigentes de la República Islámica han advertido durante mucho tiempo sobre un cambio de régimen instigado por Estados Unidos, diciendo tanto a sus partidarios como a su oposición que el objetivo final de las potencias occidentales es derrocarlo.

Para aumentar la presión estadounidense, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró su apoyo a los manifestantes iraníes, lo que probablemente incrementó la paranoia en Teherán.

Desde entonces, las autoridades iraníes han denunciado a algunos manifestantes como “alborotadores”, “mercenarios” y “agitadores con vínculos extranjeros”.

“Protestar es legítimo, pero protestar es diferente a un disturbio. Hablamos con los manifestantes. Los funcionarios deben hablar con los manifestantes. Pero no tiene sentido hablar con un alborotador”, declaró el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en X esta semana. “Hay que poner a los alborotadores en su lugar”.

Cuando Israel lanzó la guerra sorpresa contra Irán el verano pasado, la profundidad de su infiltración se hizo evidente cuando se reveló que agentes de inteligencia israelíes introdujeron armas de contrabando en el país y las utilizaron para atacar objetivos de alto valor desde territorio iraní.

Las autoridades iraníes arrestaron a decenas y ejecutaron al menos a diez tras la guerra.

El lunes, la prensa estatal iraní informó que un hombre fue arrestado en Teherán bajo sospecha de colaborar con el Mosad, la agencia de espionaje israelí.

Vali Nasr, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, manifestó que Irán ahora ve las intenciones de Estados Unidos como “maximalistas”.

“Para Teherán, las intenciones estadounidenses ahora son claramente maximalistas y hostiles”, declaró a CNN. “Es prematuro determinar si Venezuela es realmente una plataforma de lanzamiento triunfal para un ataque contra Irán. La saga venezolana acaba de comenzar”.

Irán se enfrenta a una “triple crisis”, declaró a CNN Sanam Vakil, director del Programa para Medio Oriente y el Norte de África del grupo de expertos Chatham House en Londres, y agregó que anteriormente Teherán enfrentó crisis económicas y políticas, pero ahora enfrenta presión externa de Estados Unidos e Israel con la amenaza de otro conflicto militar inminente.

Bajo el liderazgo del difunto presidente Hugo Chávez, y posteriormente de Nicolás Maduro, Venezuela se convirtió en el aliado más cercano de Irán en el hemisferio occidental. Profundos lazos económicos y una amplia cooperación militar unieron a los adversarios estadounidenses, severamente sancionados.

Mientras Venezuela se desmoronaba bajo el peso de las sanciones, Teherán, con mucha más experiencia en el manejo de la “máxima presión” estadounidense, entregó petroleros con bandera iraní para facilitar el transporte del petróleo venezolano.

Ambos países firmaron decenas de acuerdos bilaterales, incluyendo un acuerdo de cooperación de 20 años para reparar y modernizar las refinerías venezolanas y fortalecer las relaciones militares.

Más recientemente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) planeó construir una línea de tren para el metro de Caracas, antes de retirarse.

Los sorprendentes paralelismos entre ambos regímenes han llevado a muchos observadores a centrar su atención en Irán y a preguntarse si el enfermo Jamenei podría enfrentarse a un destino similar.

Ambas naciones cuentan con vastas reservas petroleras y una extensa riqueza mineral, posicionándose desde hace tiempo como adversarios antimperialistas de Estados Unidos.

Ambas han sufrido severas sanciones estadounidenses que han precipitado colapsos económicos.

Trump ha lanzado amenazas directas contra ambos Gobiernos, intensificando la presión sobre Teherán y Caracas por igual.

Los dos países también son muy diferentes. Irán es una república teocrática con raíces ideológicas en el islam chiita, mientras que Venezuela es un régimen socialista y laico.

Irán podría estar mejor preparado que Venezuela para cualquier intento de cambio de régimen desde el extranjero.

Anticipando desde hace tiempo un complot estadounidense para derrocarlo, la República Islámica construyó una red de grupos armados intermediarios para proyectar poder en Medio Oriente y fortalecerse, y ha desarrollado sus capacidades militares, incluyendo sofisticados drones y misiles balísticos como armas formidables en el campo de batalla.

“Todos los centros y fuerzas estadounidenses en toda la región serán objetivos legítimos para nosotros en respuesta a cualquier acción potencial”, advirtió Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní.

En Irán, tanto los leales como la oposición se muestran extremadamente reacios a la intervención extranjera.

A pesar de la guerra israelí de 12 días contra la nación persa el verano pasado, figuras de todo el espectro político se unieron en una inusual muestra de unidad, denunciando a Israel por atacar a su país.

Incluso si se intenta un cambio de régimen, no hay garantía de que produzca los resultados que los adversarios de Irán pueden estar buscando.

“El caso de Venezuela va a ser muy importante para la república islámica y el mundo, pues observarán cómo remover al líder en la cima no necesariamente reorientará demasiado las políticas dentro del sistema”, apuntó Vakil.

Para los líderes iraníes, la guerra de verano fue una prueba más de lo que llevan décadas argumentando: que las conversaciones con Estados Unidos son una treta para derrocar a la República Islámica. La confrontación, sugiere Jamenei, es inevitable.

“Quienes argumentaron que la solución a los problemas del país estaba en negociar con Estados Unidos han visto lo que pasó. Mientras Irán negociaba con Estados Unidos, el gobierno estadounidense estaba ocupado entre bastidores preparando planes de guerra”, escribió en X el sábado. “No nos rendiremos ante el enemigo”.

