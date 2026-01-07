Sebastian Stan en negociaciones para unirse a “The Batman 2”, según reportes

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El actor Sebastian Stan ha trabajado en nueve películas y dos series de streaming para Marvel, como el personaje de Bucky Barnes. Pero, según reportes, está por pasarse al sello rival, DC Studios, ya está en negociaciones para unirse al elenco de la película “The Batman 2”.

DC Studios no ha confirmado la contratación de Stan, pero Deadline, Variety y The Hollywood Reporter reportaron las negociaciones, que permitirían que el actor se una a un elenco que recientemente incorporá también a la actriz Scarlett Johansson en un papel no descrito. (DC Studios pertenece al, igual que CNN en Español, a la corporación Warner Bros. Discovery).

Los reportes tampoco mencionan a quién interpretaría Stan en la secuela de “The Batman”, de 2022. ¿Otro superhéroe? ¿Un villano? No en balde, el personaje de Bucky Barnes fue inicialmente un villano con la identidad del Soldado de Invierno en “Captain America: The Winter Soldier” (2014) para transformarse luego en un superhéroe y convertirse en el líder de un nuevo grupo de superhéroes de Marvel en “Thunderbolts” (2025).

La nueva entrega de la saga “The Batman” será dirigida nuevamente por Marr Reeves y, según reportes, se comenzará a filmar esta primavera con miras a estrenarse en cines en octubre de 2027.

“The Batman” recaudó US$ 772 millones a nivel global, según el sitio web Box Office Mojo.

Robert Pattinson protagoniza “The Batman 2” en el papel dual de Batman/Bruce Wayne. Le acompañan Scarlett Johansson, Colin Farrell (Oz Cobb/El Pingüino), Jeffrey Wright (Comisionado Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) y Barry Keoghan (Joker).

