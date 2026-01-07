Todo el mundo habla de Groenlandia. Así es visitarla

Por Mark Stratton, CNN

Groenlandia se encuentra en pleno invierno, pero el presidente Donald Trump ha vuelto a sacar a esta isla ártica de 56.000 habitantes, en su mayoría inuit, situada a medio camino entre Nueva York y Moscú, de su anonimato helado, reavivando el debate sobre el control estadounidense.

“Necesitamos Groenlandia… Es muy estratégica en este momento”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo, un día después de lanzar un ataque estadounidense contra Venezuela y de intentar derrocar a su presidente, Nicolás Maduro.

Añadió: “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”.

Estas declaraciones han causado alarma entre los funcionarios de Groenlandia, que han reiterado su derecho a la independencia, y en Dinamarca, que gobierna Groenlandia como un territorio autónomo de la Corona. Aliados europeos como Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia también expresaron su oposición a las ambiciones expansionistas de Estados Unidos en este territorio ártico rico en recursos.

Antes de que Trump y la geopolítica la pusieran en el centro de atención mundial, Groenlandia ya se estaba consolidando como destino turístico, y quienes la visitan descubren la isla que se esconde tras los titulares: una naturaleza salvaje y prístina, impregnada de una rica cultura indígena.

Una capa de hielo inhóspita de varios kilómetros de espesor cubre el 80 % de Groenlandia, lo que obliga a los inuit a vivir a lo largo de la costa en comunidades de casas de colores brillantes. Allí, pasan inviernos extremadamente fríos cazando focas sobre el hielo bajo las auroras boreales, en una oscuridad casi perpetua. Aunque hoy en día también pueden abastecerse en las tiendas locales.

El problema para los viajeros durante años ha sido llegar a Groenlandia mediante vuelos indirectos que consumían mucho tiempo. Esto está cambiando. A finales de 2024, la capital, Nuuk, inauguró un aeropuerto internacional largamente esperado. En junio de 2025, United Airlines lanzó un servicio directo dos veces por semana desde Newark a Nuuk. La isla ya había experimentado un auge turístico después de que Trump centrara su atención en ella.

Está previsto que se abran otros dos aeropuertos internacionales este año: primero en Qaqortoq, en el sur de Groenlandia, en abril; y después, y de forma más significativa, en Ilulissat, el único verdadero centro turístico de la isla, en octubre.

Situada en la costa oeste, Ilulissat es un pintoresco puerto pesquero de fletán y gambas, en una bahía de rocas oscuras donde los visitantes pueden sentarse en los bares a disfrutar de cervezas artesanales filtradas con hielo glacial de 100.000 años de antigüedad.

Es un lugar para maravillarse con el fiordo de hielo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde icebergs del tamaño de rascacielos de Manhattan se desprenden del casquete polar de Groenlandia y flotan como barcos fantasmales en la bahía de Disko.

Pequeñas embarcaciones llevan a los visitantes a navegar cerca de la magnífica flotilla de icebergs de la bahía. Pero no demasiado cerca.

“Una vez estaba en mi barco y vi cómo uno de estos icebergs se partía en dos. Los trozos cayeron al mar y crearon una ola gigante”, contó David Karlsen, capitán del barco de recreo Katak. “…No me quedé mucho tiempo”.

Otros gigantes de la bahía de Disko son las ballenas. De junio a septiembre, las ballenas jorobadas, junto con las ballenas de aleta y las ballenas minke, se alimentan de plancton. El avistamiento de ballenas es excelente en toda la escarpada costa de Groenlandia.

Aquí se consume carne de ballena. Los visitantes no deberían sorprenderse al encontrar el tradicional manjar groenlandés llamado mattak: piel y grasa de ballena, cuya textura al masticar es similar a la del caucho. Las comunidades inuit tienen cuotas de caza no solo para narvales, sino también para osos polares, bueyes almizcleros y caribúes, que también pueden aparecer en los menús.

Ilulissat es también un centro neurálgico para cruceros costeros. El aumento del turismo de cruceros contribuyó al récord de 141.000 visitantes en Groenlandia en 2024 (a enero de 2026, las cifras de 2025 aún no se habían publicado).

La costa oeste es especialmente popular para los viajes en crucero, que suelen partir de Norteamérica o Islandia. Y si bien los cruceros por Groenlandia comenzaron como un nicho para aventureros, ahora son una opción turística consolidada. En 2026, Virgin Voyages visitará Groenlandia en un crucero transatlántico entre Islandia y Nueva York, mientras que Celebrity Cruises navega por sus aguas desde la pandemia de covid-19.

El eclipse solar de 2026 también aumentará el número de visitantes. Eyos Expeditions, por ejemplo, ofrece un crucero exclusivo alrededor de Groenlandia para que sus pasajeros puedan presenciar el eclipse total.

Desde Ilulissat, los cruceros bordean la costa en dirección sur, haciendo escala en pintorescas comunidades con casas pintadas de verde, azul, amarillo y morado, y en la isla de Qeqertarsuaq (Disko), donde las montañas de cima plana están cubiertas de glaciares.

También exploran las impresionantes aguas azules del fiordo de la Eternidad, cerca de Maniitsoq, y los antiguos asentamientos de chozas de las culturas paleo-inuit del sur de Groenlandia, así como los restos de las casas comunales vikingas que datan de su llegada en el siglo X.

Una forma más auténtica de conocer esta costa es a bordo del ferry costero de varios días, el Sarfaq Ittuk, de la línea Arctic Umiaq. Es menos comercial que los cruceros modernos y los viajeros tienen la oportunidad de interactuar con los habitantes inuit. Groenlandia es cara. Una lechuga en una tienda local puede costar US$ 10, pero este viaje costero no resultará prohibitivo.

Actualmente, la mejor opción para explorar el lado más salvaje de Groenlandia es dirigirse a la costa este, frente a Europa. Es una zona virgen y con muchos menos turistas, con una costa dramática y escarpada de fiordos por donde flotan icebergs hacia el sur. No hay carreteras y la población dispersa de poco más de 3.500 personas habita una costa cuya extensión es similar a la distancia entre Nueva York y Denver.

Un número creciente de pequeños barcos de expedición exploran esta remota costa por sus paisajes helados y su fauna. Cada vez es más popular el sistema de fiordos más grande del mundo, Scoresby Sound, con sus montañas de picos afilados y valles colgantes repletos de glaciares. Navegando hacia el norte se encuentra el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, de nombre poco original, ideal para avistar fauna en la tundra.

Los viajeros vienen a ver osos polares que, durante el verano del hemisferio norte, se acercan a la costa a medida que se derrite el hielo marino. También hay bueyes almizcleros, grandes bandadas de gansos migratorios, zorros árticos y morsas.

Algunos de estos animales son presa de las comunidades locales. Quizás la visita cultural más interesante de Groenlandia sea a un pueblo cuyo nombre es más difícil de pronunciar que de recorrer: Ittoqqortoormiit. A 800 kilómetros al norte de su asentamiento vecino, sus 345 habitantes permanecen aislados por el hielo durante nueve meses al año. Los barcos llegan para visitarlos durante el breve deshielo veraniego, entre junio y agosto.

Aislados por el hielo, han conservado sus costumbres tradicionales. “Mis padres cazan casi todo lo que comen”, dijo Mette Barselajsen, propietaria de la única casa de huéspedes de Ittoqqortoormiit. “Prefieren las costumbres antiguas, enterrando la carne para que fermente y se conserve. Un solo buey almizclero puede proporcionar 200 kilos de carne”.

Para desplazarse durante el invierno, los inuit de esta zona prefieren hoy en día las motos de nieve, aunque todavía conservan sus perros de trineo. Durante el invierno, ofrecen paseos en trineo tirado por perros a los visitantes más intrépidos, bien abrigados para soportar las bajísimas temperaturas. Estos paseos pueden durar una hora o formar parte de expediciones de varios días, a veces con la experiencia adicional de aprender a construir un iglú. Sisimiut, en la costa oeste, y Tasilaq, en el sureste, son centros invernales muy activos para los paseos en trineo de perros.

Sin embargo, la atracción más espectacular del invierno es la observación de las auroras boreales. Con poca contaminación lumínica urbana, Groenlandia es un lienzo oscuro para espectaculares exhibiciones, y las vacaciones para observar la aurora boreal son cada vez más populares.

En cuanto a las actividades al aire libre, Groenlandia se está ganando una reputación entre los amantes de la aventura: desde expediciones de esquí de larga distancia y heliesquí en el casquete polar hasta senderismo por la Ruta del Círculo Polar Ártico, de 160 kilómetros de longitud, desde Kangerslussuaq, donde es necesario llevar armas de fuego para disparar tiros de advertencia en caso de encuentros con osos polares.

La vida está cambiando sin duda en este lugar. La crisis climática está erosionando su casquete polar y Groenlandia bien podría convertirse en un peón en un juego de ajedrez geopolítico. Pero por ahora, la intensa atención internacional debería arrojar una luz favorable sobre uno de los destinos de viaje más salvajes del planeta.

El escritor de viajes Mark Stratton es un especialista en el Ártico que ha viajado a Groenlandia seis veces y sigue contando. Ha admirado la aurora boreal, navegado hasta la isla de Disko, viajado en trineo tirado por perros con los inuit y, en una ocasión, se quedó atrapado en un témpano de hielo.

Este artículo se publicó originalmente en enero de 2025. Fue actualizado y republicado en enero de 2026.