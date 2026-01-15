Estas son las ocho figuras que buscan seguir brillando rumbo al Super Bowl LX

Por Pablo A. Garcia Escorihuela, CNN en Español

Este fin de semana de enfrentamientos divisionales en la NFL, tendrá cuatro duelos vitales para determinar a los finalistas que se jugarán los dos boletos para ir al Super Bowl LX a disputarse en San Francisco el 8 de febrero.

Y en esos partidos, las grandes figuras serán quienes marquen la diferencia para sus equipos en una ronda fundamental en el camino al trofeo Vince Lombardi.

Uno de los mejores quarterbacks de la liga. Rudo, todo terreno, lanza bien, corre aún mejor, y tiene hambre de gloria. De su rendimiento dependerá que brille el equipo de Sean McDermont.

Una de las sensaciones de la liga. Sobrio, pero con arrojo, en Denver su estilo recuerda a un ídolo eterno de la ciudad, John Elway. El duelo divisional ante los Bills será una prueba de fuego para él.

La ofensiva de C.J. Stroud necesita de una gran jornada de Marks para tener opciones en la postemporada. El corredor será fundamental para que los Texans superen a la agresiva defensa de los Patriots.

Con Maye ocurre lo mismo que con Nix. Jugadores de segundo año, con un liderazgo y visión de juego increíbles, que van a una verdadera prueba de fuego para su talento y habilidades. Si es capaz de sostener lo que hizo en la temporada regular, será muy difícil que New England pierda en casa.

Si bien Brock Purdy o Christian McCaffrey se llevan las palmas por lo que hacen a la ofensiva, la experiencia y la lectura de la ofensiva rival que hace Warner como linebacker será fundamental ante Seattle. El defesivo de origen mexicano, regresa de una lesión y su participación puede ser clave.

El blanco principal para Sam Darnold, y uno de los más rápidos y seguros receptores de la NFL. Si conecta con su quarterback seguido, será un dolor de cabeza para la mermada secundaria de los 49ers.

El título de candidato principal al Jugador Más Valioso ya es suficiente para que su presencia sea una obligación en esta lista. Stafford, a sus 37 años, encontró en Puca Nacua y Davante Adams manos seguras para darle forma a la creativa ofensiva de Sean MacVey.

Williams será el otro quarterback novato en postemporada, con mucho que probar. Fue fundamental en la remontada ante Green Bay, pero si arriesga demasiado ante los Rams, se puede complicar la vida ante una defensiva muy solida contra el pase.

