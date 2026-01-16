La madre del hijo de Elon Musk demanda a xAI por imágenes deepfake de IA

Por Samantha Delouya, CNN

Ashley St. Clair, madre de uno de los hijos de Elon Musk, demandó a xAI de Musk el miércoles, alegando que el chatbot de inteligencia artificial de la compañía, Grok, generó imágenes deepfake sexualmente explícitas de ella sin su consentimiento.

“El producto Grok de xAI, un chatbot de inteligencia artificial generativa (IA), utiliza IA para desnudar, humillar y explotar sexualmente a las víctimas”, se lee en la demanda presentada en Nueva York.

La demanda de St. Clair se produjo después de que xAI confirmara el miércoles que el chatbot Grok ya no editaría “imágenes de personas reales con ropa reveladora” en la plataforma de redes sociales X de Musk.

La decisión se tomó en respuesta a la reacción negativa que se generó después de que se descubriera que el chatbot cumplía con las solicitudes de los usuarios de crear imágenes de desnudos deepfake de adultos y, en algunos casos, niños.

En la demanda, St. Clair, una escritora y comentarista política de 27 años, alegó que este mes Grok generó y distribuyó “innumerables contenidos deepfake sexualmente abusivos, íntimos y degradantes” de ella a pedido de los usuarios, incluso después de que le informó públicamente a Grok que “no consintió” en ser desvestida digitalmente.

En un caso, los usuarios de X supuestamente desenterraron fotos de St. Clair completamente vestida a los 14 años y le pidieron a Grok que la desnudara, según la demanda. El chatbot accedió, afirma la denuncia.

xAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El miércoles, Musk declaró en una publicación en X que “no tenía conocimiento de ninguna imagen de menores desnudos generada por Grok. Literalmente, ninguna”. Grok “se negará a producir nada ilegal, ya que su principio operativo es obedecer las leyes de cualquier país o estado”, añadió.

St. Clair busca un juicio con jurado, así como una compensación, alegando angustia emocional y pérdida de privacidad.

St. Clair y Musk han discutido públicamente en el pasado. A principios de esta semana, Musk escribió en X que planea solicitar la custodia total de su hijo.

St. Clair se unió a Erin Burnett Out Front de CNN el miércoles para hablar sobre las deepfakes sexualmente explícitas que, según ella, Grok ha creado de ella.

“Realmente no hay consecuencias por lo que está sucediendo ahora mismo. No están tomando ninguna medida para detener este comportamiento a gran escala”, declaró St. Clair sobre xAI durante su comparecencia.

“¿Saben qué? Si hay que añadir seguridad después del daño, eso no es seguridad. Es simplemente control de daños, y eso es lo que están haciendo ahora mismo”, añadió.

