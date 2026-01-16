Las 5 cosas que debes saber este 16 de enero

Por CNN en Español

Aumenta la tensión en Minneapolis, entre los enfrentamientos y las amenazas de Trump. Kristi Noem afirma que ICE puede pedir a las personas que “validen” su identidad. Al borde de un ataque contra Irán, EE.UU. se contuvo. Lo que ocurra ahora depende de Trump. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Menos de dos semanas después del derrocamiento de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció su primer discurso del estado de la nación ante la Asamblea Nacional. Casi al mismo tiempo, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Washington, para mantener conversaciones decisivas sobre Venezuela y su propio rol en el futuro. Las dos líderes, enfrentadas ideológica y políticamente, parecen estar compitiendo por un papel en la transición política en el país.

Las tensiones están aumentando rápidamente en Minneapolis, en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios federales que ejecutan la purga de deportaciones del presidente Donald Trump más de una semana después de la muerte de Renee Good por disparos de un agente de ICE. Este podría ser un enfrentamiento local. Pero se está convirtiendo en un momento político y cultural nacional. Análisis.

ICE podría solicitar la validación de la identidad a las personas cercanas a los operativos de control migratorio, según dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La medida, aplicada durante las redadas en Minneapolis, ha generado protestas y críticas de expertos legales que advierten que pedir prueba de ciudadanía sin sospecha razonable podría ser inconstitucional.

Al salir el martes de una reunión nocturna en la Sala de Situación para analizar opciones sobre Irán, varios de los principales asesores de seguridad nacional del presidente Donald Trump estaban relativamente convencidos de que una decisión sobre una acción militar era inminente. Para el jueves, la situación había cambiado. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no descartan una posible acción militar en el futuro. ¿Cuáles son los escenarios?

Organizaciones no gubernamentales estiman que la suspensión de los trámites para la emisión de visas para inmigrantes provenientes de 75 países tendrá un gran impacto sobre la inmigración permanente legal a Estados Unidos. Otras incluso señalan que la decisión estigmatiza a los inmigrantes de los países afectados.

¿Qué serie televisiva hace referencia al Gobierno de Venezuela y recibió críticas por parte de la actual presidenta encargada?

A. “Parks and Recreation”, de NBC.

B. “Legends”, de TNT.

C. “Yo soy Betty, la fea”, de RCN.

D. “Jack Ryan”, de Prime Video.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Julio Iglesias dice a Hola que todo se va a aclarar y su entorno cercano niega las acusaciones

Julio Iglesias ha dado este miércoles a la revista Hola unas declaraciones en las que asegura que “todo se va a aclarar”, después de que trascendiera este martes la denuncia de abusos sexuales contra el cantante que han hecho dos de sus exempleadas.

Una nueva terapia experimental ofrece esperanza a pacientes con depresión

Casi un tercio de los 332 millones de personas con depresión en todo el mundo entra en la categoría de resistente al tratamiento. Una nueva forma de terapia que envía pulsos magnéticos rápidos a una región específica de la corteza prefrontal del paciente puede ayudar a estos pacientes.

El análisis de fósiles cambia lo que los paleontólogos saben sobre el T. Rex

El Tyrannosaurus rex vivió más tiempo y tardó más en alcanzar su tamaño máximo de lo que se pensaba hasta ahora, según un nuevo estudio.

75 %

El 75 % de los estadounidenses se opone al intento de EE.UU. de controlar Groenlandia, según una encuesta de CNN.

“Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada”

—Lo dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su discurso al dar el informe de gestión del Gobierno de Venezuela en nombre de Nicolás Maduro.

Video capta a delfines en el lugar donde descendió la tripulación de la Crew-11 de la NASA y SpaceX

Cuatro astronautas que viajaban a bordo de una cápsula de SpaceX amerizaron en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, tras completar su regreso anticipado a la Tierra. La misión se acortó luego de que uno de los tripulantes presentara un problema de salud durante su estancia en el espacio. Se avistaron delfines nadando cerca del lugar.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: B. La serie “Legends” (2014-2015) de TNT sigue a Martin Odum (Sean Bean), un agente encubierto del FBI. Según Reuters, el Gobierno de Venezuela criticó la serie por mostrar una escena en la que afirman que Nicolás Maduro y su partido planean comprar un arma biológica.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.