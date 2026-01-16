Si tiene tigres, plantaciones de té y playas, ¿por qué los turistas no eligen Bangladesh para sus vacaciones?

Por Richard Collett, CNN

Cuenta con extensos bosques de manglares, colinas cubiertas de plantaciones de té y playas que rompen récords, pero para la mayoría de los turistas, Bangladesh sigue siendo un espacio en blanco en el mapa.

El país del sur de Asia recibió tan solo 650.000 turistas internacionales en 2024, según la Junta de Turismo de Bangladesh, una pequeña porción de las cifras que atrajeron destinos vecinos como India y Sri Lanka.

A pesar de sus tesoros naturales y del encanto urbano de un país con más de 170 millones de habitantes, Bangladesh ha tenido dificultades hasta ahora para consolidarse como un destino turístico popular.

“Creo que existe una asociación subconsciente del país con los desastres naturales”, afirma Jim O’Brien, director de Native Eye Travel, una agencia de viajes que opera en Bangladesh desde 2017. “Solo oímos hablar del país por las razones equivocadas”.

Los operadores turísticos locales afirman que estas percepciones opacan tanto la diversidad del país como las experiencias que los viajeros buscan cada vez más.

Fahad Ahmed, fundador de Bengal Expedition Tours, desea que los visitantes exploren Dacca, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, donde nada menos de 24 millones de personas viven y trabajan.

También destaca las ondulantes colinas de Sreemangal, donde las plantaciones de té se extienden hacia el norte, en dirección al Himalaya, y Cox’s Bazar, cuyos 120 kilómetros de arena blanca son mencionados como la playa natural más larga del mundo.

“Los viajeros quieren vivir experiencias locales; quieren ver la auténtica vida local en Bangladesh”, afirma Ahmed. “El turismo aquí aún está en desarrollo, pero tiene un gran potencial”.

Con visados disponibles para la mayoría de las nacionalidades, la apertura de nuevos hoteles en Dacca y la incorporación de Bangladesh a sus itinerarios por parte de más operadores turísticos internacionales, Ahmed cree que el país es cada vez más fácil de visitar, aunque aún más fácil de vender.

El turista británico Anand Patel visitó Bangladesh con la compañía de viajes de aventura Lupine Travel en noviembre de 2025, como parte de un viaje combinado a Bután. Aunque nunca había estado entre sus prioridades, aprovechó la oportunidad de explorar un nuevo país.

“Cuando le dije a la gente que iba allí, una persona básicamente me dijo: ‘¿Por qué? ¡La gente deja Bangladesh para venir aquí!”, declaró a CNN Travel.

“Bangladesh tiene fama de ser un país productor en Occidente, especialmente de textiles, y solo aparece en las noticias cuando hay inundaciones o levantamientos. Es una perspectiva negativa. Como resultado, el país pasa desapercibido como destino turístico”.

Tras llegar a Daca, Patel viajó al sur en un viaje en autobús de seis horas hasta Barishal, una ciudad ribereña en el delta del río Ganges.

“A diferencia de otros que he visto, este no era un espectáculo turístico, sino un mercado local muy auténtico, con pequeñas barcas llenas de frutas y cosechas, agricultores vendiendo sus productos y vendedores ambulantes ofreciendo delicias recién hechas”, recuerda.

“El viaje en barco fue encantador, a través de granjas y bosques junto al río, mientras saludaba a la gente en la orilla. Un día realmente agradable”, relató.

Gary Joyce, un turista irlandés que se unió a un tour de Lupine por la misma época, llevaba mucho tiempo deseando visitar Bangladesh tras vivir en la vecina India.

“Nos alojamos en el casco antiguo”, comenta sobre su llegada a Dacca.

“Así que nos introdujimos en el caos callejero desde el principio. Mi primera impresión fue la de una ciudad que nunca duerme. Las vistas y los ruidos te asaltan desde todos los ángulos. Una excelente introducción”, recordó.

Joyce cruzó el Ganges en barco para visitar los astilleros de desguace y reparación de barcos de Dacca, exploró la antigua capital abandonada de Panam y tomó ferries locales por el delta.

“Todo el recorrido fue una experiencia fantástica”, afirma. “Para mí, lo mejor fueron las oportunidades fotográficas, especialmente en los mercados flotantes y el casco antiguo de Daca”.

Al igual que Patel, Joyce cree que Bangladesh es un país muy malinterpretado. “Creo que Bangladesh ha tenido mala prensa en el pasado”, dice. “Pero con buena comida, gente amable y muchos lugares geniales para visitar, ofrece mucho a los viajeros que no les gusta quedarse sentados en la playa”.

Kawsar Ahmed Milon, residente de Daca y director de Dhaka Tour Guides, afirma que el problema de imagen del país sigue siendo un obstáculo.

“La gente ve a Bangladesh como un país del tercer mundo, como un país que no es organizado y que no es un buen lugar para visitar”, declara a CNN. “Pero cuando los turistas vienen a Bangladesh, tienen experiencias positivas. La gente es amable y acogedora. Aunque seamos un país pobre, tenemos una mentalidad positiva”.

La historia de Bangladesh ha estado marcada por las convulsiones. El país nació de la partición de la India en 1947, luchó por su independencia de Pakistán en 1971 y ha soportado ciclones devastadores que han matado a más de 700.000 personas en los últimos 50 años. El aumento del nivel del mar, la contaminación de las vías fluviales y la pobreza siguen siendo desafíos persistentes.

Milon afirma que algunos visitantes son influenciados por las representaciones más sombrías del país que ven en línea.

“Hay muchos blogueros y youtubers”, afirma. “Intentan lucrar con las visitas publicando el lado negativo de Bangladesh. Quieren visitar la ‘Ciudad Basura’ en Daca o subirse a los techos de los trenes”.

Es fácil encontrar videos en línea que muestran sistemas de transporte saturados, incluyendo el “surf de tren”, ilegal pero ampliamente practicado. Milon dice que anima a los visitantes a respetar las leyes locales y prefiere promover el ecoturismo, las estancias rurales en casas particulares y la naturaleza.

Sin embargo, Ahmed, de Bengal Expedition Tours, cree que las visitas a lugares no tradicionales son esenciales para que los extranjeros comprendan el país. Si bien no aprueba los viajes en tren, incluye los mercados textiles (Bangladesh es el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo) y los astilleros de construcción y desguace de barcos en Dacca y Chittagong.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos afirma que más de 2,7 millones de niños bangladesíes de entre 5 y 14 años trabajan siendo menores de edad, a menudo en la industria textil. Ahmed describe el trabajo en los astilleros como peligroso y mal pago, y afirma que el turismo puede ayudar a crear alternativas.

“Si el turismo crece, nuestra economía crecerá”, afirma. “Quienes no tienen trabajo pueden trabajar en el turismo. Si más gente visita Bangladesh, más habitantes locales se beneficiarán”, indica.

Más allá de Daca, los guías animan a los visitantes a descubrir la Bangladesh rural. Los Sundarbans, una vasta zona de manglares declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y parque nacional, ofrecen safaris por remansos donde los viajeros pueden avistar al raro tigre de Bengala.

A lo largo de sus vías fluviales, las iniciativas de turismo comunitario permiten a los lugareños complementar sus ingresos agrícolas trabajando como guías o en eco-resorts.

En la región productora de té de Sreemangal, en el extremo norte de Bangladesh, los proyectos de turismo comunitario, respaldados por una pionera iniciativa de microfinanzas, animan a los lugareños a convertirse en anfitriones de alojamientos familiares y guías de senderismo.

Sin embargo, la inestabilidad política y la inseguridad siguen siendo una preocupación. Dylan Harris, fundador de Lupine Travel, afirma que los disturbios pueden disuadir a los visitantes.

“De vez en cuando, sobre todo en épocas electorales, puede haber disturbios civiles”, afirma.

“Desde nuestro punto de vista, podemos seguir ofreciendo tours durante estos periodos; los problemas suelen ser aislados y estar muy alejados de cualquier punto de la ruta turística. Sin embargo, esto genera aprensión entre algunos turistas, lo cual es totalmente comprensible”, explicó.

Harris también señala las preocupaciones de seguridad relacionadas con el reciente juicio contra la exprimera ministra Sheikh Hasina, acusada de ordenar el asesinato de manifestantes estudiantiles durante la revolución de 2024 que condujo al colapso de su Gobierno. Fue condenada a muerte en noviembre de 2025 tras ser declarada culpable de crímenes de lesa humanidad y ha vivido en exilio autoimpuesto en la India desde agosto de 2024. La preocupación también ha aumentado antes de las elecciones nacionales de febrero, tras las violentas protestas de diciembre.

Los niveles de alerta para Bangladesh varían, lo que, según Harris, puede generar confusión para los viajeros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido advierte contra los viajes a las colinas de Chittagong, cerca de la frontera con Myanmar, mientras que el Departamento de Estado de EE.UU. clasifica a Bangladesh en el Nivel 3 e insta a los viajeros a “reconsiderar sus viajes debido a los disturbios civiles, la delincuencia y el terrorismo”.

O’Brien, de Native Eye Travel, afirma que las advertencias no disuaden a sus clientes. “Son viajeros experimentados y un poco mayores”, afirma. Ya han visitado destinos asiáticos populares, buscan explorar rutas menos turísticas y están preparados para una infraestructura turística sencilla.

“Esperamos que más personas empiecen a descubrir los encantos de Bangladesh, pero es difícil que se convierta en un destino tan popular como India o Sri Lanka”, afirma.

“Sin embargo, se está consolidando cada vez más en los itinerarios de los viajeros más intrépidos, quienes están dispuestos a ignorar algunos de los aspectos negativos y aceptarlos como parte de ver un país libre del turismo de masas”.

Ahmed coincide, y dice que eso podría no ser malo.

“Si soy sincero, no queremos turismo de masas”, afirma.

“Queremos gente que realmente quiera visitar Bangladesh, que quiera conocer a nuestra gente y ver nuestro paisaje. Si los turistas llegan en la misma cantidad que visitan Sri Lanka, perderíamos nuestra autenticidad. El auténtico Bangladesh desaparecería”.

