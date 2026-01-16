Trump considera imponer nuevos aranceles a los países que se oponen a sus planes de anexión de Groenlandia

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump declaró este viernes que está considerando imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su intención de anexar a Groenlandia.

“Podría imponer aranceles a los países si no están de acuerdo con lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia, la necesitamos para la seguridad nacional. Así que podría hacerlo”, dijo Trump durante un evento sobre atención médica en la Casa Blanca.

El presidente hizo esta declaración al relatar cómo ha utilizado los aranceles para obligar a otras naciones a cooperar en un plan para reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos.

La iniciativa de Trump para controlar Groenlandia ha provocado indignación entre los países europeos, que temen que esta medida pueda romper lazos transatlánticos de larga data. Algunos países han comenzado a enviar tropas a la isla ártica semiautónoma, que actualmente es territorio de Dinamarca.

Representantes de Groenlandia y Dinamarca visitaron la Casa Blanca esta semana para mantener reuniones que concluyeron sin resultados concretos sobre los planes de Trump.

