Putin fue invitado a unirse a la “Junta de Paz” de Trump para Gaza, según el Kremlin

Por Ivana Kottasová y Anna Chernova, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue invitado a unirse a la “Junta de Paz” de su par estadounidense, Donald Trump, el comité que supervisará la reconstrucción de Gaza, según informó su portavoz el lunes.

En declaraciones a la prensa durante una rueda de prensa habitual, Dmitry Peskov afirmó: “El presidente Putin también recibió, a través de canales diplomáticos, una invitación para unirse a esta Junta de Paz”.

Añadió que el Kremlin está revisando la invitación y “espera obtener más detalles por parte de Estados Unidos”.

La creación de este consejo, presidido por Trump, es un paso clave en el plan estadounidense, respaldado por las Naciones Unidas, para desmilitarizar y reconstruir Gaza, devastada por dos años de guerra entre Israel y Hamas.

Descrito por Trump como “el consejo más grande y prestigioso jamás reunido”, el comité incluirá al ex primer ministro británico Tony Blair, al primer ministro canadiense, Mark Carney, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el de Argentina, Javier Milei, y el de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, también recibieron invitaciones para unirse, según comunicados de sus respectivas oficinas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.