Arrestan a Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico, fugitivo del FBI y acusado de traficar cocaína desde México y Colombia

El exsnowboarder olímpico canadiense Ryan Wedding fue arrestado, según informó a CNN una fuente policial familiarizada con la detención.

Wedding era uno de los fugitivos más buscados por el FBI, por quien se daba una recompensa de US$ 15 millones, tras ser acusado de dirigir una organización criminal, tráfico de cocaína y asesinato en una operación que se extendía por Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

La secretaria de Justicia Pam Bondi había declarado anteriormente que la organización de Wedding generaba más de mil millones de dólares al año en ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico. Las autoridades creían que Wedding se encontraba en México bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

Compitiendo para el equipo de Canadá, Wedding terminó en el puesto 24 en la prueba de eslalon gigante paralelo de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

La detención de Wedding fue reportada inicialmente por NBC.

